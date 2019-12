HBO anuncia su catálogo para 2020 con el estreno de 'Patria' en mayo

En 2019, HBO se ha consolidado en España como el gigante audiovisual que lleva años siendo en Estados Unidos y parte del mundo. De cara a 2020, la plataforma quiere volver a sorprender a los espectadores "con grandes series que darán mucho que hablar", asegura Joana Silva, responsable de adquisiciones en España y Portugal, durante la presentación de contenidos celebrada este miércoles 11 en Madrid.

'The New Pope', estreno el 11 de enero

El próximo año, HBO España contará con un sinfín de estrenos y nuevas temporadas. Antes, el 23 de diciembre, llegará a la plataforma 'Cuento de Navidad', la miniserie de BBC y FX del creador de 'Peaky Blinders'. Más allá de ese rutilante anuncio, 'The New Pope' se estrena el 11 de enero; 'El visitante' (13 de enero), de la que el propio Stephen King ha dicho que es de las mejores adaptaciones que se han hecho de sus libros; 'Avenue 5', la nueva comedia del creador de 'Veep' con Hugh Laurie; y 'Katy Keene', el spin-off de Riverdale que llegará a inicios de 2020.

Otros estrenos del nuevo año son la miniserie Perry Mason protagonizada por Matthew Rhys, 'Territorio Lovecraft' (antes conocida como 'Lovecraft Country') de JJ Abrams y Jordan Peele; 'The Undoing', la nueva miniserie del creador de 'Big Little Lies' con Nicole Kidman; la miniserie 'La conjura contra América (The Plot Against America)', de David Simon, creador de 'The Wire'; 'El tercer día', coproducción con Sky protagonizada por Jude Law ambientada en una isla misteriosa; 'La innegable verdad (I Know this Much Is True)', miniserie protagonizada por Mark Ruffalo, que interpreta a dos gemelos; 'Run', producida por Phoebe Waller-Bridge, en la que dos jóvenes cumplen con una promesa del pasado; e 'Industry', la nueva serie de Lena Dunham, ambientada en el competitivo mundo financiero de Londres, cargada de sexo y drogas.

También vuelven 'Killing Eve' con la tercera temporada, 'The Handmaid's Tale' con la cuarta y 'Liar' con la segunda. 'Westworld' estrenará su tercera entrega en la, anticipan, habrá "un giro radical".

Calidad antes que cantidad

Miguel Salvat, responsable de contenido original de HBO en España, ha valorado el breve pero intenso camino de la compañía en nuestro país, considerando 'El pionero', el documental sobre Jesús Gil que abrió la puerta, un "tremendo éxito". Además, se ha mostrado "muy contento" con el resultado final de 'Foodie Love', la primera serie original de HBO España que vio la luz el pasado 4 de diciembre. Sobre próximos proyectos, Salvat ha destacado '30 monedas': "Es un proyecto enorme dirigido totalmente por Álex de la Iglesia, que acaba de terminar su rodaje hace nada. El material que hemos visto y los primeros montajes son espectaculares".

Acerca del modelo de producción, el directivo ha defendido la calidad por encima de la cantidad. "Hacemos un número muy reducido de series, mucho más que otras empresas de nuestro entorno, intentando dedicar mucho tiempo a la etapa de escritura, que es lo más importante. Queremos dedicar los mayores recursos posibles a la producción, por eso hacemos pocos proyectos", ha definido.

"Buscamos la excelencia y queremos dar apoyo total a los creadores para alzar su voz"

En base a ese modelo, asegura, se busca la "excelencia" tanto en la narrativa como en la interpretación y que haya "una voz propia y sentido del espectáculo, además de variedad en tonos y escala de los proyectos". Salvat entiende que ninguno de los proyectos actuales se parece a los demás: "Estamos disparando en varias direcciones", remarca sobre una estrategia que pasa por "un apoyo total a los creadores para alzar su voz. Hablamos de gente tan dispar como Isabel Coixet, Aitor Gabilondo, Manuela Burló Moreno o De la Iglesia. Mi objetivo era que la gente que trabajara con nosotros hiciera su mejor trabajo. Es algo muy ambicioso pero creo que lo vamos a conseguir", ha apostado.

Salvat también se ha referido al auge de la ficción española y su éxito internacional. "La ficción española es mucho más numerosa que hace unos años. No solo se están haciendo más, sino mejor, y se están vendiendo mejor". Con todo, ha recalcado las dificultades de dar forma a un producto creíble y de calidad. "Todo el mundo empieza un proyecto pensando que va a tener éxito, pero pocas siguen consiguiéndolo".

En cuanto a futuras mejoras en la app de HBO, el directivo ha asegurado que "queda poco" para que se implante la descarga de episodios: "Es una prioridad".

'Patria' llegará en mayo

'Patria' es, sin duda, la serie más esperada de HBO España. Todavía se desconoce la fecha exacta, pero HBO ha confirmado que se estrenará en el mes de mayo. Tampoco es seguro, pero Salvat ha dejado caer que, probablemente, se emitirá de forma semanal. Serán, en total, ocho episodios de una hora para volcar en la pequeña pantalla la novela de Fernando Aramburu.

'Patria'

"'Patria' es un producto muy especial y sobre el que hemos puesto mucho sudor, lágrimas y cariño", ha definido Salvat, convencido del éxito de la serie: "Hay una gran expectativa en el mercado por la adaptación y creo que vamos a cumplir con esas expectativas. Aitor Gabilondo ha hecho un trabajo brutal y podría haber sido un personaje de la novela porque siente una conexión total con ella".

El directivo ha valorado los riesgos, a nivel social, de una adaptación sobre todo lo que rodea a ETA: "Es arriesgado porque el tema es complicado; mucha gente ha leído el libro (más de un millón en España) y hay muchos saltos temporales. Pero al igual que en la novela, 'Patria' no es una historia de buenos y malos. Cuenta que la violencia hace daño, tanto a las víctimas como a la gente que la genera. Es más universal que simplemente una historia de ETA", ha definido Salvat.