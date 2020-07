'La isla de las tentaciones' repite fórmula con parejas anónimas y conocidas en sus próximas ediciones

Mediaset España ha presentado este jueves el inicio de grabaciones de las nuevas entregas de 'La isla de las tentaciones'. Con el fin de ahorrar costes y evitar futuros imprevistos, el equipo de Cuarzo Producciones realizará de forma consecutiva las dos próximas ediciones del formato de parejas. Sandra Barneda ha encabezado el acto virtual como nueva presentadora en relevo de Mónica Naranjo.

"Lo afronto con muchísima ilusión y muchísimas ganas", ha reconocido la periodista, convencida de que "vivir el reality 360 grados va a enriquecer todo mucho más". Sin querer confirmar la continuidad de 'El debate de las tentaciones' con ella al frente, sí ha dejado entrever que hará doblete: "El año pasado con los debates decidí vivirlo con la audiencia y fue muy interesante, pero este año vivirlo desde dentro y luego comentarlo va a ser más enriquecedor".

Sandra Barneda, en la rueda de prensa telemática de 'La isla de las tentaciones 2 y 3'

Más de un centenar de parejas se han presentado al casting de las nuevas ediciones, que ha seguido un proceso presencial en el caso de la segunda edición y telemático en el de la tercera. En total, cinco han sido elegidas para cada entrega y pondrán rumbo próximamente a República Dominicana junto a un equipo formado por alrededor de cien profesionales. Tras someterse a toda clase de controles de seguridad, el formato podrá realizarse con normalidad.

Las parejas convivirán en dos villas cuya decoración será renovada en cada edición, de la misma manera que las normas irán incorporando pequeños giros para sorprender a los participantes. "Todos hemos tenido dudas sobre la pareja y por eso deciden someterse a esta prueba, son unos valientes", ha destacado Barneda, convencida de que "si superas esta prueba pasas a otro nivel".

Parejas anónimas y conocidas

Como ya ocurriera en la primera temporada, algunas de las parejas ya tienen experiencia en televisión y, otras, son totalmente anónimas. Sus edades están comprendidas entre los 22 y los 33 años y se encuentran en distintos puntos de su relación. "Hay parejas que están al principio y otras que llevan más años", ha explicado la presentadora, que aún no ha podido conocer a los participantes personalmente.

Sandra Barneda deja entrever su continuidad en 'El debate de las tentaciones'

Sobre su papel en las grabaciones, Sandra Barneda adopta "un trabajo de contención". "Se trata de que lo vivan de la manera más virgen posible y se expresen como lo estén viviendo y sin ningún tipo de condicionamiento por mi parte", apunta. Por el contrario, no puede reprimir su emoción y reconoce estar deseando acudir a las primeras hogueras: "Ya estoy soñando con la frase 'hay más imágenes'".

Sin Mónica y sin LGBT+

"Me hace ilusión que no me dejen en una rutina, que me sigan dando oportunidades", ha admitido la periodista. Sobre su predecesora, Mónica Naranjo, ha desvelado la buena relación que existe entre ellas: "Se alegró muchísimo y me dijo 'ya me contarás' porque este año nos contábamos por WhatsApp cosas que no se veían y ella vivió".

Sin poder especificar fecha de estreno, la presentadora ha pedido que la segunda edición vea la luz antes de 2021. "Voy a tener tantas ganas de hablar que va a costar mantenerme callada", reconoce. Preguntada por la posibilidad de dar cabida a parejas homosexuales, la presentadora ha emitido un deseo para el futuro: "Ojalá el programa se consolide y se abra a un abanico mucho más diverso".