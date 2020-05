Susana Molina ('La isla de las tentaciones') ha estado en busca y captura por la policía durante varios años

Susana Molina, la que fuese participante de 'Gran Hermano' y 'La isla de las tentaciones' en Mediaset, cuenta con un canal en la plataforma de vídeos del grupo en el que no duda en narrar su día a día y revelar también sus experiencias más curiosas y surrealistas. Y eso es precisamente lo que ha hecho en el último de sus vídeos en el que cuenta la razón por la que ha estado en busca y captura por la policía durante varios años. Una anécdota que inicialmente a ella le hacía gracia pero que se ha terminado convirtiendo en un auténtico problema para ella y todos los que han estado a su lado en el último tiempo.

Susana Molina en su canal en Mediaset

Molina ha explicado que cuando salió de 'Gran Hermano' como a ella no le gustaba demasiado realizar bolos en discotecas, se encontraba con todos sus fans en una serie de eventos que organizaba una persona externa a la que tenía contratada. El problema vino cuando la relación entre ella y sus seguidores se estrechó y empezaron a sospechar que este organizador les estaba estafando dinero, algo que se confirmó poco después, cuando la persona en cuestión organizó también una fiesta en Nochevieja años atrás a la que acudió la propia Susana junto a sus amigas. La participante de 'La isla de las tentaciones' comprobó como lo que se le prometió por el precio que pagó no era lo que se había encontrado ahí, una queja que también le trasladó el dueño de ese lugar, que inició una acalorada discusión con el presunto estafador, al que acusó de haberle mentido.

Viendo todo esto, Susana Molina decidió abandonar el lugar y pasar la última noche del año en otro lugar, pero lo que poco podía esperar es que este estafador iba a denunciarla por haberle agredido esa Nochevieja. "Me llegó un parte de lesiones (...) y se decía que yo era la culpable de una agresión que se produjo esta noche", cuenta Molina, confesando que en su día "todos nos reíamos porque no cabía en la cabeza, había testigos y era todo mentira". Pues bien, tiempo después y tras infinidad de problemas por localizarla, finalmente se llegó a contactar con ella y ella pudo acudir al juicio con este hombre, un proceso judicial del que evidentemente salió victoriosa ya que ella no había agredido a nadie.

Buscada en todos sus viajes

Lo que poco podía esperar es que por algún tipo de error esa busca y captura que se había iniciado antes del juicio que ganó seguía activa. De esto se dio cuenta cuando se encontraba de vacaciones con sus amigas. "Yo volvía de fiesta en unas vacaciones, llamaron a la puerta del hotel (...) abrí y me encontré con dos policías preguntando por mí (...) me contaron que estaba en busca y captura y me tranquilizaron diciéndome que como no se me podía localizar, cuando supieron que estaba en el hotel acudieron", explicó Molina. Esta situación se ha replicado en los últimos años en todos los hoteles o albergues en los que ha estado Molina y es que según parece, cada vez que su nombre se registraba en el archivo del lugar en cuestión, la policía recibía la orden de ir a buscarla por ese juicio superado años atrás. Finalmente, Molina cierra su vídeo explicando que en el último año no se ha vuelto a repetir esta situación en ninguno de sus viajes, lo que parece indicar que afortunadamente, este error burocrático ha sido ya subsanado por parte de las autoridades, de forma que ha dejado de estar en "busca y captura" de ese juicio que ganó, tal y como se le notificó meses atrás.