'La isla de las tentaciones 2': Todo listo para iniciar grabaciones en cuanto lo permita el coronavirus

Quizás el secreto de todo fenómeno televisivo es aterrizar sin haber generado grandes expectativas. Desde luego, es lo que le ocurrió a 'La isla de las tentaciones' a principios de año, cuando se estrenó en las parrillas de Telecinco y Cuatro como una rareza dentro de los reality shows que se producen en España: ya había sido grabado, no contaba con directo y el espectador no tenía ningún poder de decisión sobre el curso de los acontecimientos.

Las cinco parejas protagonistas y sus tentadores enamoraron a la audiencia y se convirtieron en la gran revelación televisiva. Una media de 24,1% de share y más de tres millones de espectadores aprobaron este soplo de aire fresco que alcanzó el 30% y rozó los cuatro millones en su recta final. Mediaset España logró ocupar tres emisiones semanales de su "televisión transversal" gracias también a 'El debate de las tentaciones' presentado por Sandra Barneda, que fue creciendo en la noche de los viernes y cerró con un 13,5% de media.

Sandra Barneda, presentadora de 'El debate de las tentaciones' en la primera edición

Con este buen rendimiento cabría esperar que el grupo anunciase rápidamente y por todo lo alto la renovación del programa de Cuarzo Producciones como forma de reafirmar su éxito. Sin embargo, más allá de rumores no se ha realizado ninguna comunicación oficial en torno a la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' como tampoco sobre la salida de su presentadora, Mónica Naranjo, por desacuerdo económico.

Lejos de pensar que se habría podido cancelar 'La isla de las tentaciones 2', FormulaTV ha podido saber que el reality show se encuentra listo para iniciar grabaciones. En este momento la productora se encuentra en proceso final de casting para seleccionar a las nuevas parejas y los solteros que pondrán a prueba su amor, culminando así la etapa de preproducción que requiere el programa.

Elegida la sustituta de Mónica Naranjo

Las grabaciones de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' comenzarán en cuanto la situación actual de emergencia sanitaria por el coronavirus lo permita. Según ha sabido este portal, en principio el espacio de Telecinco y Cuatro repetirá las paradisíacas localizaciones de República Dominicana, si bien no se descartan cambios si las circunstancias impiden viajar. Todo dependerá de cuándo se abran las fronteras y se reactiven los vuelos internacionales.

De producirse a mediados o finales de mayo, el reality seguiría un calendario de rodaje similar al de la primera edición en 2019. Esto significa, a su vez, que ya ha sido seleccionada la persona que sustituirá a Mónica Naranjo. Aunque todavía no se ha anunciado su nombre, en los últimos meses no se ha producido ningún fichaje sonado en Mediaset y no se espera ninguna gran sorpresa, de manera que el rostro elegido será previsiblemente uno de los habituales de la casa e incluso Sandra Barneda podría llegar a desdoblar sus funciones como presentadora de 'La isla' y 'El debate'.