'La isla de las tentaciones': Mónica Naranjo rechaza presentar la segunda edición

Es innegable que 'La isla de las tentaciones' ha sido el gran éxito de la temporada en televisión. El reality show del que se ha hecho cargo Cuarzo Producciones ha enlazado récords de audiencia, se ha convertido en todo un fenómeno social y ha logrado ser el pilar más fuerte de las parrillas de los canales de Mediaset. Prueba de ello es que ya es el programa más visto de la historia de Cuatro y uno de los realitys más seguidos de la última década en Telecinco. La entrega final emitida el jueves 13 de febrero se convirtió en la más vista de la toda la edición, al reunir a 3.906.000 espectadores y un espectacular 30% de share medio.

Mónica Naranjo, presentadora de 'La isla de las tentaciones'

Con estos datos, es más que previsible que el reality contará con una segunda edición; una nueva temporada que tendrá a nuevas parejas, nuevos solteros y solteras... y nuevo presentador (o presentadora). Mónica Naranjo, la maestra de ceremonias en esta primera tanda no repetirá en su papel. Ha sido ella misma la que ha decido dar la noticia en una publicación en sus redes sociales en la que ha querido agradecer el récord de audiencia conseguido y ha deseado mucha suerte a la persona que se haga cargo del programa en su nueva etapa. "Gracias, gracias y mil veces gracias. ¡Otro 30% de cuota y 3,9 millones de espectadores! ?'La isla de las tentaciones' siempre estará en mi corazón y solo tengo palabras de agradecimiento, tanto a Cuarzo como a Mediaset, que confiaron en mí para este proyecto precioso", ha escrito primero la cantante.

¿Por qué ha rechazado el formato?

Después, Naranjo ha seguido su emotivo texto dando la noticia de su retirada del espacio: "No quiero despedirme sin desearos, de corazón, toda la suerte del mundo y que mi sucesor o sucesora haga pequeños los resultados obtenidos de esta primera edición tan mágica". Tal y como ha podido saber FormulaTV, la decisión de no presentar la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' ha venido motivada por una falta de acuerdo entre ella y la cadena. Ambas partes no han podido llegar a un punto en común y por ello, la artista ha decidido dejar el formato y no formar parte de la segunda edición que tendrá y que contará de nuevo con Cuarzo Producciones al cargo de la producción.

El aplaudido papel de Mónica Naranjo

El papel de Mónica Naranjo ha sido muy aplaudido por los fans del formato. No han sido pocos los seguidores de 'La isla de las tentaciones' que a lo largo de estas cinco semanas han inundado las redes sociales con mensajes positivos sobre ella. Sin duda, Mónica Naranjo se ha convertido en una de las grandes revelaciones del exitoso reality show de Mediaset. Ahora, sin 'La isla de las tentaciones' ella seguirá trabajando en el mundo de la música y es que sigue en marcha el proyecto 'Mónica al desnudo' y la gira internacional 'Renaissance 2020' con la que está recorriendo todo el mundo repasando sus 25 años de carrera. Cabe destacar además que recientemente ha sido galardonada con un Premio Dial que reconoce sus 25 años de carrera.