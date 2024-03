Por Beatriz Prieto |

En plena semana con doble emisión semanal de 'La isla de las tentaciones', el martes 5 de marzo Telecinco emitió la décima entrega, que incluía la hoguera de los tentadores. En medio de los tensos cara a cara entre protagonistas y solteros, la organización decidió sorprender a Álex Girona al mostrarle aquello que, al contrario que sus compañeros, se había perdido: la llegada de su novia Marieta Díaz a Villa Playa y cómo la sacaron de allí entre gritos mientras él se acostaba con Gabriela.

Los chicos y las solteras tratan de calmar a Marieta en 'La isla de las tentaciones 7'

Tras verse las caras con Sergio, el soltero predilecto de la valenciana, Álex se enfrentó a las imágenes en las que veía cómo Marieta irrumpía en su villa y. Una tensa escena que se produjo mientras él mantenía relaciones con Gabriela, a puerta cerrada, en su habitación, y que dejó al valenciano bastante hundido., confesó Álex, al concluir el vídeo.

Álex, tras ver las imágenes de Marieta en Villa Playa: "Me siento mala persona ahora mismo"



"Creo que ha sido más fuerte que ver todo lo demás", valoró Álex, perplejo, antes de afirmar en que "me siento mal, no te voy a mentir". "Y encima eso, viene y yo ahí... me siento mala persona ahora mismo", recalcó Álex que, ante la pregunta de Sandra Barneda, admitió que sí había escuchado gritos pero no había entendido que dijeran su nombre. "Escuchaba chillar a la gente y pensaba que eran ellos, que habían hecho algo", explicó el novio de Marieta, a quien "en ningún momento" se le pasó por la cabeza que se tratara de su pareja.

"La he visto rota"

"Espero que haya pensado las cosas, en la vida que teníamos los dos, que era perfecta. Ha sido la tía de la que más enamorado he estado en mi vida y verla así me parte el alma", manifestó Álex, después de señalar que había visto a Marieta "fatal". Asimismo, el valenciano confesó que "me he quedado raro, porque siento cosas por ella", después de admitir que "no quería ver eso". "Si hubiera estado delante, le hubiera dado un abrazo, le hubiera dicho que se calme, porque la he visto rota", aseguró el novio de Marieta.