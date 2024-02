Por Beatriz Prieto |

La novena entrega de 'La isla de las tentaciones 7' se vio ocupada en gran parte por un inesperado cara a cara: el de Niko Malvaux y Ruth González. El colombiano sorprendía al pedir una hoguera de confrontación con su novia tras quedarse sin imágenes por una sanción del programa, tras lo cual ambos vivieron un tenso encuentro que, lejos de lo que podía parecer, acabó con la pareja abandonando el reality feliz y unida.

Ruth y Niko discuten en su hoguera de confrontación de 'La isla de las tentaciones 7'

Tanto Ruth como Niko fueron castigados por el programa sin ver imágenes de su pareja tras saltarse la norma de no hablar durante su encuentro en el "espejo". Por esa razón,."Intenté disfrutar de la experiencia de la mejor forma, pero he visto a una Ruth que no había visto nunca", confesaba Niko ya en la hoguera, antes de recibir a su pareja, de quien apostó que "creo que la situación se la comió y no sabe cómo actuar".

La canaria se negó a saludarlo a su llegada, para sorpresa e indignación de su novio: "Te vas a arrepentir de esto". "Estoy flipando, ¿tú quién eres, el Niko que estaba conmigo en Tenerife o el que se ha transformado aquí?", le reprochó Ruth, quien exigió saber por qué había pedido el encuentro. "¿Te comento todas las perlas que has soltado de mí, que no te he escuchado de nadie que te ha fallado en tu vida como has hablado de mí?", contraatacó Niko, con un reproche que repitió a lo largo del encuentro, mientras Ruth le echó en cara sus juegos con las solteras.

"Me quiero casar contigo"

"Te estoy respetando en todo momento, por la rabia que tiene no se da cuenta de las imágenes", se defendía el colombiano, durante el recopilatorio de dichos momentos con las solteras, sin convencer a su novia. "Me ha parecido un asco. Yo no hablo desde la rabia, pero las imágenes me parecen una guarrada, se ha comportado como un crío", valoraba la canaria, quien se derrumbaba al ver cómo Niko cuestionaba su relación en otras imágenes. "Prefiero verte guarreando, estas imágenes son peor", le recriminó por su parte el colombiano, tras repasar muchas de sus "cuchilladas" verbales.

No obstante, Niko decidió seguir apostando por su "increíble" relación: "Me quiero casar contigo, tener hijos contigo y todo contigo. Pero entiende que me has destrozado por dentro, solo escuchaba mierda y no he hecho nada". "Significas todo para mí, el amor que tenemos fuera es todo y de verdad, que te hayas planteado que no estoy enamorada de ti es 'heavy'", declaraba por su parte Ruth, tras recalcar que "también me he llevado un palazo", en un encuentro que concluyó con ambos abrazados y abandonando juntos el reality.