Por Beatriz Prieto |

La novena entrega de 'La isla de las tentaciones 7' mostró la marcha de Ruth González y Niko Malvaux, juntos, tras una hoguera de confrontación que solicitó el segundo. Un día después, MiTele Plus lanzó una nueva gala de 'El debate de las tentaciones', en la que Sandra Barneda recibió en plató a la canaria, quien hizo balance de su muy criticado paso por el reality.

Ruth habla de su paso por 'La isla de las tentaciones' con Sandra Barneda

, señaló Ruth, a solas ante la presentadora, quien le preguntó "qué te ocurrió" durante la grabación del programa. ". Me dejé llevar sobre todo por las imágenes, muchísimo", reconoció la canaria. Asimismo, Ruth también apuntó que "me dejé llevar también al final por la opinión de los solteros, de mis compañeras y".

"¿Tú crees que la gente te ha entendido?", planteó Barneda. "No, claro que no, pero lo entiendo. Soy consciente de que no es normal entenderlo, porque como espectadora, yo viéndome tampoco entiendo algunas de mis reacciones", respondía Ruth, tras lo cual añadió que "hay que estar, vivirlo y ponerse en los zapatos de cada uno", puesto que "es muy fácil comentar del sentimiento y del daño ajeno". "Creo que conmigo se han pasado un poquito", remató la canaria, sobre las muchas críticas que había recibido durante la emisión del reality.

"Reconociendo lo malo y bueno"

Las palabras de Ruth en el debate salían a la luz después de que, la tarde del 29 de febrero, publicara una imagen en su cuenta de Instagram junto a un mensaje sobre la experiencia: "Fin a otro de los miércoles mas intensos de la emisión, una montaña rusa que no sabes cuando termina el viaje". "Aprendiendo de todo y reconociendo lo malo y bueno, agradecida con todo el amor, que siempre será más grande que el odio", añadía la canaria, quien calificó a su compañera Mariona Ferré como "lo mejor de mi isla". "Gracias por ser y por estar, tu huequito en mí siempre estará", le dedicó Ruth a la barcelonesa, quien respondió con el mismo cariño.