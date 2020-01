'La isla de las tentaciones': Christofer y Fiama, a punto de abandonar el programa

Solo llevamos unos pocos programas de 'La isla de las tentaciones' y las cosas se vuelven muy complicadas para las cinco parejas. Sucumbir a la tentación no les resulta nada sencillo y así lo están demostrando, pues los tonteos y acercamientos a los solteros ya ha hecho que tanto Christofer como Fiama amenacen con abandonar.

Christofer y Fiama en 'La isla de las tentaciones'

Durante el estreno de 'El debate de las tentaciones', presentado por Sandra Barneda, se emitió un avance de lo que se vería el martes en el programa. En él, Fiama se muestra muy dudosa ante lo que va a ser su futuro. "Me planteo salir de aquí sin él, salir con él y también me planteo salir con él y que luego se acabe allí", aseguraba, exponiendo todas sus dudas ante la relación que tiene con Álex. Precisamente el implicado abandonaba la hoguera, asegurando que no quería seguir ahí. Estas mismas palabras eran las que repetía Fiama, quien se marchaba asegurando que había visto algo por lo que sentía que ya no podía disfrutar del programa.

Sin embargo, no solo ellos se enfrentan a un grave problema en la relación. Tras la apasionada noche de Fani y Rubén, Mónica Naranjo le preguntó a esta qué tal había pasado los últimos días. "Yo no sé si estoy 100% enamorada de Christofer", comentaba, negándose a hablar más por los nervios. En el lado de los chicos, Christofer veía el beso entre su novia y Rubén. Esto provocó que saliera de la hoguera, arrancándose el micrófono y corriendo en busca de Fani mientras gritaba su nombre por la playa.

Noche de pasión

Fani y Rubén ya dieron rienda suelta a su pasión con un primer beso que sentenciaba a la pareja más longeva del reality. Sin embargo, no todo se quedó ahí, pues ambos concursantes durmieron juntos esa noche, lo que provocaría una situación que, cuando Christofer sepa de ella, no le sentará nada bien.