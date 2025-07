Por Fernando S. Palenzuela |

Andreu Buenafuente continúa con su buena trayectoria en Televisión Española, donde 'Futuro imperfecto' se ha convertido en una de las grandes sorpresas del final de temporada. Su estilo mordaz para tratar la actualidad es su seña de identidad, pero a los seguidores del cómico les faltaba algo: La Niña de Shrek.

El popular personaje televisivo encarnado por Silvia Abril regresó a la vida este 10 de julio al aparecer por sorpresa en el teatro donde se graba el programa al grito de "¡Huevos fuerteeeeees!". La Niña no paraba de chillar y correr sobre el escenario mientras el presentador la miraba atónito. "Es que esto es más grande, aquí hay que correr más", se excusaba ella.

La Niña de Shrek habla con Andreu Buenafuente en 'Futuro imperfecto'

"Estás haciendo un programa nuevo y no me has llamado. ¿No me estarás evitando?", recelaba La Niña. "Es que estás en Televisión Española y es muy guay Televisión Española, ¿verdad? Me encaja mucho porque yo soy de servicio público. ¿Quieres que te haga un servicio público?", soltaba, provocando una carcajada en el público. "Hace tanto que no te veo que igual ya no te puedo llamar 'huevos fuertes' y te tengo que llamar 'huevos colgando'".

Buenafuente aseguraba que "en el fondo" le gustaba "un poco" verla, así que pedía que introdujeran un sofá para sentarse y hablar. Esto llevaba al personaje de Silvia Abril a volver a dar vueltas como loca sobre el escenario. "Eres muy fuerte. Lo celebras todo, hasta la entrada de un sofá", decía el humorista.

Su affaire con otro presentador

"Quiero que sepas que ahora soy una niña empotrada", soltaba el personaje. "Igual quieres decir empoderada", le corregía Buenafuente. "Ahora no me interesan los cromos, ahora me interesa... Bueno, es que soy influencer". La Niña de Shrek hacía un repaso por nuevos términos, como "crush" o "servir coño", algo que aseguraba que ella llevaba haciendo desde hacía muchos años y lo demostraba levantándose la falda y enseñando las bragas.

La "pillada" de David Broncano con La Niña de Shrek emitida en 'Futuro imperfecto'

Sin embargo, La Niña se ponía seria: "Tengo que decirte cosas que igual no te gustan. Tengo que contarte cosas que han pasado, pero aquí escuchamos pero no juzgamos. He conocido a otro presentador y nos han pillado. Hay fotos. No te pongas celoso, ¿eh?". A continuación, en pantalla se veían dos imágenes editadas de ella con David Broncano, a quien se refería como "Roncando". "Él tiene un programa muy parecido, que es 'La revuelta', pero allí tienen un bombo y yo he venido a hacerte un bombo. Bueno, a que me lo hagas tú a mí", confesaba.

La Niña de Shrek continuaba relatando qué había hecho en todo este tiempo que no había visto a Buenafuente: "He estado trabajando en 'La isla de las tentaciones' haciendo de 'tonteadora'". Para demostrarlo, recreaba su vídeo de presentación con 'La niña de la escuela' de Lola Índigo de fondo y después versionando 'Esa diva' de Melody adaptando la letra a ella. No obstante, se extrañaba al comentar que habían cortado sus intervenciones.

La verdadera razón de su aparición

Pese a todo este momento vivido, el germen de su visita a 'Futuro imperfecto' era otro. "He venido a renovar nuestros votos de amor", le decía al presentador mientras bajaba un arco decorado para bodas. "Yo, La niña de Shrek, prometo olerte siempre en la tele pública y en la privada, en el late night y en el prime time, y siempre serte fiel, menos con Roncano y el Sergi que me ha gustado mucho", decía señalando al músico del programa. "O sea, serte fiel hasta que nos lleve la policía", terminaba de leer.

La Niña de Shrek, el personaje de Silvia Abril, le lee los votos a Buenafuente en 'Futuro imperfecto'

No obstante, Andreu Buenafuente se negaba a expresarle sus votos. "No voy a leerlos porque tengo que decirte algo. Niña, yo estoy casado. Tengo una relación estable con una actriz que se llama Silvia Abril, ¿tú la conoces?", le explicaba. La Niña negaba saber quién era Abril, y lanzaba como suposición: "Seguro que ella, si la conociera, estaría de acuerdo con que tú y yo tuviéramos una affaire". "¿Ella estaría de acuerdo? ¿Cómo lo sabes?", continuaba la broma el presentador. Ya para acabar, el hilarante personaje anunciaba que se iba, pero no para siempre: "Ahora sé dónde trabajas y en cualquier momento puedo volver".