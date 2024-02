Por Rubén Rodríguez Tapiador |

En los últimos días, Antonio Tejado y La Pelopony se han convertido en noticia por dos cosas totalmente diferentes. Por un lado, el sobrino de María del Monte ha entrado en prisión provisional por ser, supuestamente, el autor intelectual de algunos robos en casas como la de su tía. Por su parte, la excolaboradora de 'Cazamariposas' ha conseguido gran notoriedad por las seis operaciones que se ha llevado a cabo en Turquía.

Al estar los dos de actualidad, Mediaset España ha querido recordar la noche de pasión que tuvieron Antonio Tejado y La Pelopony tras salir de 'Supervivientes 2014', recogiendo una entrevista de la exconcursante en 'Sálvame deluxe' donde contaba todos los detalles. Esto no le ha sentado muy bien a la catalana y lo ha hecho saber en sus redes sociales: "Bueno, me he quedado en shock porque me meto en Twitter y acabo de ver que Telecinco ha publicado lo mío con Antonio Tejado que pasó hace 10 años".

La Pelopony en 'Sálvame Deluxe'

"Y es como... Joder macho, o sea, todo lo que hagas en Telecinco perdura la vida. (...) Me han llamado esta mañana del programa de Ana Rosa Quintana, pero yo ya le he dicho que yo no hago nada gratis. Que si no está mi representante por en medio, yo no voy a entrar en directo", ha explicado la cantante. Además, La Pelopony ha hablado de cómo era, supuestamente, Antonio Tejado con ella: "Es que era muy pesado. Sabes aquello que dices: 'Ya, mira, me dejo porque es que si no me va a violar'. (...) Es tontísimo y pesado. Y él el no, no lo entiende".

Su 'Sálvame Deluxe'

Por otro lado, la cantante de 'Vampiros' ha compartido una publicación en Instagram en la que recoge las declaraciones que le dio a Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame Deluxe' y ha revelado por qué hizo esa entrevista: "Por este 'Deluxe' yo cobré 12.000 euros limpios, (...) ya que Antonio no me pagó, pues tuvo que pagar Telecinco. Porque soy buena, pero no tonta. Lo disfracé todo de mutuo, pero jamás lo fue porque no me quería dar cuenta de lo pesado que era", escribía la artista.