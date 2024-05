Por Beatriz Prieto |

La tarde del miércoles 15 de mayo arrancó en distintas plataformas online 'Ni qué fuéramos', el programa sucesor de 'Sálvame', cuya recta final estuvo marcada por la presencia de la periodista Esther Mucientes, especialista en televisión. Una visita con motivo del lanzamiento de su libro sobre el fin del mítico programa de Telecinco, en la que la profesional desveló por qué se había publicado la cancelación del formato antes de que el equipo de 'Sálvame' estuviera al tanto de la misma, tras negar que hubiera sido con mala intención.

Esther Mucientes desvela lo que ocurrió con la filtración del fin de 'Sálvame' en 'Ni que fuéramos'

Al comenzar la entrevista, María Patiño confesó que "al periódico donde tú trabajas, El Mundo", algo que la invitada aseguró que era "completamente falso". "De hecho, tengo el consentimiento para contaros la verdad: En ningún momento se quiso y os lo puedo asegurar, que os enterarais de la manera en que os enterasteis", aseguró la periodista, puesto que

"Entonces sucede que se hace una filtración a otro medio de comunicación. Nosotros habíamos dicho de dejar el tiempo, además por respeto", prosiguió la invitada, antes de señalar que "a nosotros nos llega la información y la confirmamos. Y a partir de ahí, se pide que se hagan las cosas bien". Patiño preguntó por qué había llegado la información al otro medio, algo que Mucientes definió como "el gran misterio". "Y os puedo asegurar que desde Mediaset hay mucho cabreo con esa filtración. No puedo decir el nombre de quién lo filtra", respondió Mucientes, sobre "alguien de la cadena de enfrente que ya no está", pero que no fue precisamente despedido tras filtrarse la noticia.

"Ha sido más impactante lo de después"

Patiño aprovechó para matizar el porqué de su reacción en el momento en el que saltó la noticia mientras estaban en directo: "Cuando me doy la vuelta, era porque me estaba muriendo de risa de una anécdota de un gato muerto". "Claro, pero como luego lloras...", rememoró la periodista. "Porque yo soy así. El gato había muerto, lo habían atropellado. Es una anécdota tonta", confesó la presentadora, entre risas, ante un comportamiento que Mucientes, al igual que muchos espectadores, achacó a la mala noticia. "Yo creo que no hubo un gran drama", desveló Kiko Matamoros, algo con lo que coincidió la presentadora al señalar que, en un principio, "no nos lo creímos".

El colaborador añadió que "no esperábamos o no teníamos capacidad de leer hasta qué punto eso podía afectarnos en el futuro como trabajadores de Mediaset, pero sabíamos que el producto 'Sálvame' tenía fecha de caducidad", en referencia a su veto para trabajar en la compañia. "Mira dónde estamos, que esto era inesperado para todos. Creo que para todos ha sido más impactante lo que ocurrió después, que el hecho de terminar el programa", manifestó Patiño, ante una Mucientes que admitió no entender el porqué de dicho veto, dado que 'Sálvame' "es un programa que ha hecho historia".