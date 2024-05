Óscar Díaz completa el Rosco de 'Pasapalabra' y se lleva el bote de 1.816.000 euros

Por Beatriz Prieto |

Algo más de un año después de que Rafa Castaño se hiciera con el histórico bote de 'Pasapalabra' de 2.272.000 euros, el exitoso concurso de Antena 3 estuvo de celebración una vez más este miércoles 15 de mayo. En esta ocasión, el duelo entre Moisés Laguardia y Óscar Díaz se resolvió con la victoria del segundo en el Rosco, con la que el madrileño se llevó el suculento bote de 1.816.000 euros, el tercero mayor de la historia de 'Pasapalabra', en el prime time de Antena 3.

Óscar y Moisés antes de la victoria del madrileño en el Rosco de 'Pasapalabra'

Con 154 duelos a sus espaldas, en los que Moisés sumó 63 victorias y Óscar, 56, además de 34 empates, el madrileño obtuvo por fin la victoria definitiva al: "Apellido del arquitecto que diseñó la Villa Wenhold, en la ciudad alemana de Bremen". Un final feliz para el concursante que se producía cuando, mientras que Moisés concluía su paso por el concurso con un total de 245 entregas y 162.000 euros, tras haberse quedado a dos palabras de completar su rosco.

Tras el estallido de alegría por la victoria de Óscar, el madrileño reconoció no haber tenido claro el Rosco desde el principio, sino que solo se le vino un arquitecto alemán a la cabeza, sin tener en cuenta siquiera la obra lo que, por fortuna, le dio el acierto final: "Estoy superado". "Sé que hay mucho trabajo detrás, o sea que me alegro un montón por ti", dedicó Moisés, ante un Óscar consciente de que "has estudiado un montón estos años". "Para mí has sido un referente, no es un comentario bienqueda del que gana", aseguró el madrileño, antes de asegurar de su rival que "para mí es el mejor", lo que le había ayudado a disfrutar del programa.

¿A qué destinará el dinero?

"El hecho de haber compartido tantos programas, para mí es la hostia", añadió el vencedor, quien se fundió entonces en un abrazo con Moisés, emocionado. Óscar desveló entonces que, con el bote, tenía intención de cubrir "necesidades mundanas obvias", al igual que de asegurarse del hecho de que su madre, su mujer y sus hermanas "estén más tranquilas". "Quiero aprender a leer, porque a veces la vida te lleva por un camino un poco tortuoso y creo que leo bastante, pero no sé si lo hago bien. Entonces ahora, disponer de un poquito de tiempo para leer las cosas en condiciones, creo que va a ser muy bonito", se sinceró además Óscar, antes de despedirse de Moisés y protagonizar una emotiva llamada con su madre y con su mujer.