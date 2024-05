Así ha sido el inicio de 'Ni que fuéramos', la vuelta de 'Sálvame': traición, vetos y llamadas de Mediaset

Por Almudena M. Lizana |

El 15 de mayo de 2024, todos aquellos que quedaron "huérfanos de travesura" han dejado de serlo con el regreso del espíritu de 'Sálvame' gracias al gran estreno de 'Ni que fuéramos', que arrancaba a las 16:00h en distintas plataformas. El programa producido por Fabricantes Studio empezaba con una promoción en la que algunos colaboradores del extinto show se subían al autobús de 'Ni que fuéramos', que lucía una gran banda negra tapando la palabra 'Sálvame' tras la discrepancia con Mediaset España.

Arranque de 'Ni que fuéramos'

Josep Ferré son algunos de los personajes que protagonizan la nueva promo, donde ya no aparece la palabra 'Sálvame' por ninguna parte,. "Si te mola dar al piqui, pásate por Canal Quickie", repetía Esteban, a modo de banda sonora.

Nada más entrar en el plató, que se encuentra muy cerca de la sede de Mediaset España, Kiko Matamoros, Belén Esteban, Lydia Lozano y Víctor Sandoval han acompañado a María Patiño. Respecto a los contenidos del programa, Matamoros y Sandoval no tardaron en mencionar al grupo de comunicación vecino, señalando que han recibido llamadas de Cristina Tárrega. "Me encantaría estar en 'La vida sin filtros'", explicaba Sandoval.

"Cristina Tárrega me ha pedido para el programa", confirmaba también Kiko Matamoros. "Le dije: 'Estoy vetado en Telecinco' y Cristina me dice que no cree que haya ningún veto", aclaraba el colaborador de 'Ni que fuéramos'. Pasando a hablar de las personas que les han felicitado por su salto al streaming, todos los presentes en el plató han echado de menos algún mensaje de las Campos.

Plató de 'Ni que fuéramos'

Era entonces cuando Matamoros hablaba de que se sentía traicionado por el mítico clan, dando y repartiendo a cada una de ellas, desde Terelu Campos hasta Alejandra Rubio. "Tengo munición para deshacer a Alejandra", aseguraba el colaborador, que está muy dolido por el comportamiento de Rubio a raíz de 'Supervivientes'.

Referencias a 'Sálvame'

A pesar que desde el minuto uno se ha evitado pronunciar la palabra 'Sálvame', a Víctor Sandoval se le escapaba, provocando uno de los primeros memes del programa. "'Save me', en inglés", saltaba Belén Esteban. Además, la 'princesa del pueblo' se quejó también del aire acondicionado recordando sus años en el plató de Telecinco. "Quitadlo, que no quiero ser como 'Save me'", bromeaba la colaboradora.