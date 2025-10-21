FormulaTV
Conectar
Última hora La Audiencia Nacional archiva la querella contra Netanyahu por el asalto de la Flotilla

ADELANTO 22 DE OCTUBRE

'La promesa' traerá de vuelta a Enora para contar la verdad de su huida y romperá por completo a Curro

Leocadia propondrá a Beltrán que se case con su hija para impedir su matrimonio con Lorenzo y María Fernández le confesará a Samuel su gran secreto.

'La promesa' traerá de vuelta a Enora para contar la verdad de su huida y romperá por completo a Curro
©RTVE
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Martes 21 Octubre 2025 18:03 (hace 23 horas)

Serie relacionada

La promesa

La promesa

2023 - Act

España 4 temporadas 601 capítulos

DramaMisterioRomance

7,9

1 crítica

Popularidad: #21 de 3.681 Ranking La promesa

  • 91

  • 53

'La promesa', en imágenes 42 fotos

Ángela Echaniz y Enrique Fortún son Vera y Lope en 'La promesa' María, Jana y Valentín en 'La promesa' Eva Martín y Guillermo Serrano son Cruz y Lorenzo en 'La promesa' Guillermo Serrano es Lorenzo en 'La promesa' Salvador, Manuel, Alonso, Feliciano y Curro en 'La promesa' Xavi Lock y Marcos Orengo son Curro y Feliciano en 'La promesa' Marga Martínez y Marcos Orengo son Petra y Feliciano en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés son Abel y Jana en 'La promesa' Michel Tejerina y Carmen Asecas son Pelayo y Catalina en 'La promesa' Inma Pérez-Quirós y Xavi Lock son Ramona y Curro en 'La promesa' Cruz, Abel y Manuel en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés como Abel y Jana en 'La promesa' Abel y Jana en los pasillos de 'La promesa' Arturo Sancho y Paula Losada como Manuel y Jimena en 'La promesa' Martina y Curro en 'La promesa' Feliciano y Teresa en 'La promesa' Curro y Martina en 'La promesa' Lope y María Fernández en 'La promesa' La familia Luján en 'La promesa' Manuel y Jana se encuentran en 'La promesa'

'La promesa' ha encontrado en un lugar inesperado la carta de Catalina que Adriano perdió. Por otro lado, Petra muestra su lado más amable y tierno al reunir a todo el equipo del palacio y agradecerles su apoyo en estos últimos momentos duros por los que ha pasado. Lope y Vera parece que al fin han logrado arreglar sus diferencias, pero la ausencia de su hermano hace que la doncella siga algo cabizbaja, por lo que el sirviente decide organizar una cita romántica.

Enora no tiene escapatoria y sus mentiras salen a la luz causando un enorme dolor en Toño y provocando la huida de la joven de la Promesa. El joven se siente roto por una nueva desilusión amorosa y culpable por haber provocado ese daño en la empresa de Manuel, que fue el primero en darse cuenta de las caras ocultas de la pelirroja.

Simona y Candela comentando la situación de &amp;#39;La promesa&amp;#39;
Simona y Candela comentando la situación de 'La promesa'

Curro confiesa a Ángela la idea de su madre para romper su compromiso con Lorenzo: casarle con Beltrán. Tras esto, la joven vuelve a mostrar su carácter y a enfrentarse a su madre por meterse en su vida y no dejarle tomar sus propias decisiones; sin embargo, Leocadia hace caso omiso y decide hablar directamente con el joven para arreglar el asunto.

¿Qué pasará el miércoles?

En el episodio 702 de 'La promesa', que se emitirá el miércoles 22 de octubre en La 1, la serie producida por Bambú mostrará cómo Adriano entregará la supuesta carta de Catalina a Leocadia para que pueda dársela al detective. Cristóbal y la señora analizarán detenidamente la carta, dándose cuenta del probable fraude respecto a la autenticidad de esta. Mientras tanto, Alonso se derrumbará por la ausencia de Catalina al ver a Martina cuidar de sus hijos y Leocadia propondrá a Beltrán casarse con su hija para impedir la boda con el capitán de la Mata.

María Fernández afectada en &amp;#39;La promesa&amp;#39;
María Fernández afectada en 'La promesa'

Por último, Curro estará roto de dolor por su situación amorosa actual y Enora volverá al palacio para confesar toda la verdad. Además, Petra intentará reincorporarse, aunque Leocadia hablará con ella para comprobar si está verdaderamente recuperada. Por otro lado, María Fernández no soportará más la presión y le confesará a Samuel su gran secreto.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas