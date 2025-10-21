Por Sandra Alcaide Barrón |

'La promesa' ha encontrado en un lugar inesperado la carta de Catalina que Adriano perdió. Por otro lado, Petra muestra su lado más amable y tierno al reunir a todo el equipo del palacio y agradecerles su apoyo en estos últimos momentos duros por los que ha pasado. Lope y Vera parece que al fin han logrado arreglar sus diferencias, pero la ausencia de su hermano hace que la doncella siga algo cabizbaja, por lo que el sirviente decide organizar una cita romántica.

Enora no tiene escapatoria y sus mentiras salen a la luz causando un enorme dolor en Toño y provocando la huida de la joven de la Promesa. El joven se siente roto por una nueva desilusión amorosa y culpable por haber provocado ese daño en la empresa de Manuel, que fue el primero en darse cuenta de las caras ocultas de la pelirroja.

Simona y Candela comentando la situación de 'La promesa'

Curro confiesa a Ángela la idea de su madre para romper su compromiso con Lorenzo: casarle con Beltrán. Tras esto, la joven vuelve a mostrar su carácter y a enfrentarse a su madre por meterse en su vida y no dejarle tomar sus propias decisiones; sin embargo, Leocadia hace caso omiso y decide hablar directamente con el joven para arreglar el asunto.

¿Qué pasará el miércoles?

María Fernández afectada en 'La promesa'

En el episodio 702 de 'La promesa', que, la serie producida por Bambú mostrará cómo Adriano entregará la supuesta carta de Catalina a Leocadia para que pueda dársela al detective. Cristóbal y la señora analizarán detenidamente la carta, dándose cuenta del. Mientras tanto, Alonso se derrumbará por la ausencia de Catalina al ver a Martina cuidar de sus hijos ypara impedir la boda con el capitán de la Mata.

Por último, Curro estará roto de dolor por su situación amorosa actual y Enora volverá al palacio para confesar toda la verdad. Además, Petra intentará reincorporarse, aunque Leocadia hablará con ella para comprobar si está verdaderamente recuperada. Por otro lado, María Fernández no soportará más la presión y le confesará a Samuel su gran secreto.