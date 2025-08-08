'La promesa' ficha a Alfonso Mendiguchía, que será la pesadilla de Lorenzo

Por Redacción |

El coral elenco de ' La promesa ' sigue aumentando, recibiendo así a nuevos personajes que. En este caso, la serie producida por Bambú ha fichado al actor

El también escritor será el coronel Fuentes, que tras una llamada de Curro, interpretado por Xavi Lock, se instala en el palacio con una misión muy concreta. Su llegada altera sobremanera a Ángela (Marta Costa), ya que el coronel Fuentes era la persona a la que la joven quería contarle los oscuros negocios de Lorenzo (Guillermo Serranoo).

Alfonso Mendiguchía es el Coronel Fuentes en 'La promesa'

En su primera aparición en el episodio del 7 de agosto de 2025, el personaje de Alfonso Mendiguchía se reencontraba de nuevo con Lorenzo, que tampoco lo recibe de buena gana. Con quien sí parece hacer buenas migas es con Leocadia, con quien mantiene una conversación donde ella deja claro que no es una persona generosa, sino que siempre pide algo a cambio.

Su trayectoria

Alfonso Mendiguchía cuenta con una amplia trayectoria tanto en el teatro como en la televisión. En este último medio, Mendiguchía ha formado parte de diversas series españolas, tanto en papeles episódicos como recurrentes. Entre las más destacadas encontramos 'Los hombres de Paco', 'SMS', 'Aída', 'Yo soy Bea', 'Águila Roja', 'La que se avecina' o 'Mercado central'.

Alfonso Mendiguchía, locutando

A su vez, Mendiguchía es autor de más de 20 obras de teatro, medio en el que el actor ha trabajado también muchísimo, ya que acumula más de 50 espectáculos estrenados, formando parte de la compañía de teatro 'Los absurdos'. En la gran pantalla, Mendiguchía ha trabajado en títulos como 'El pastor', que recibió numerosos premios, y en otras películas como 'Caín' o 'La mano invisible'.