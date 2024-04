Por Mario de Hipólito de Sande |

El martes 2 de abril 'La promesa' ha emitido su capítulo 327, en el que Alonso se ha encontrado envuelto en una pesadumbre de la que Curro se siente muy culpable por haberle hecho remover sus recuerdos de Dolores. Para levantarle los ánimos, Jana y Curro han elaborado un plan. Por su parte, Jimena también lo ha pasado mal, tanto que ha tenido que pedir ayuda a sus suegros para reconciliarse con su esposo.

'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

A su vez, Lope. Pía ha frenado al prometido de María en sus locos planes y. Mientras, Jana ha descubierto que Jimena oculta algo muy oscuro de la temporada que ha vivido en el palacio de sus padres.

En el episodio 328 de 'La promesa', que se emite el miércoles 3 de abril, la conmoción marcará tanto a los señores como al servicio. Jimena será presionada por Abel para contar la verdad sobre la mentira de su embarazo, pero ella se negará por temor a que esta revelación pueda ser el golpe de gracia a su maltrecho matrimonio. Jimena propondrá vivir en alcobas separadas con Manuel, de manera que solo haría falta actuar de puertas para afuera, pero Manuel no estará de acuerdo.

Por otro lado, Jana y Alonso tendrán una conversación sobre cómo superar las heridas del pasado. El marqués no sospechará en ningún momento que habla con la hija de la mujer que amó. Entre tanto, María Fernandez le quitará de la cabeza a Salvador la idea de la no boda y Lope intentará unirse a su amigo y descubrir cuál es la verdadera razón por la que sus novias no paran de enfrentarse.