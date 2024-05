Por Toño García Rodríguez |

En el capítulo de 'La promesa' emitido el martes 21 de mayo, todo terminó patas arriba tras el abandono de Lorenzo por orden de Alonso. El militar delató ante Catalina las mentiras de Pelayo, que acabó reconociéndolo ante ella, por lo que la joven Luján no se mostró dispuesta a tolerar más engaños. También Virtudes admitió a su madre que lo que contó Norberta era verdad y Vera apostó por su relación con Lope, enfrentándose así a Santos, harta de su constante extorsión.

'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

Además,. Esta continuó con su investigación con el objetivo de descubrir de quién estaba enamorado su hijo, pero finalmente acabó descubriendo una dramática decisión que Manuel tomó para proteger a Curro.

En el episodio 361, que se emitirá el miércoles 22 de mayo, 'La promesa' afrontará el salto temporal que tanto se ha promocionado desde RTVE. Varios meses después del capítulo anterior, Cruz continuará destrozada pensando que Manuel puede haber muerto en la guerra y organizará una cena para celebrar el cumpleaños de su hijo. Su amiga María Antonia la ayudará a paliar el dolor y su presencia servirá como un bálsamo para la mala relación que hay entre los marqueses, que se habrán distanciado.

Catalina vivirá en el hangar y no saldrá por una afrenta que le hizo Cruz en el pasado. No habrá ni rastro de Pelayo, y María Fernández al final no aceptó el trabajo con los duques de Abrontes. Vera y Santos ahora estarán juntos, algo que destrozará a Lope, que vivirá uno de sus peores momentos personales y le deberá dinero a gente muy peligrosa. Petra será la nueva ama de llaves y hará uso de su posición para abusar de las sirvientas, entre las que se encontrará Pía, que será degradada a criada. Jana sufrirá en silencio la agonía de saber que su amado y su hermano siguen en la guerra y hace más de un mes que no tienen noticias de ellos.