'La promesa' compartirá el último descubrimiento de Manuel y Samuel se sincerará

Por Redacción |

La promesa ' no se olvida de Eugenia. Lógicamente, quien se sigue sintiendo muy dolido por su muerte es Curro, que en el episodio del martes 10 de junio. No obstante, el joven está sumido en un momento complicado que tardará en resolverse.

Por su parte, Adriano ha continuado con su particular recuperación, aunque Emilia y Catalina han tomado una decisión que no ha sido precisamente agradable para él. Mientras tanto, Samuel ha insistido en preocuparse por el estado de Petra, pero es el único en esa longitud de onda, puesto que el resto de compañeros no tienen el más mínimo interés en pensar en ella.

Lope y Pía, a oscuras en el episodio 614 de 'La promesa'

Lisandro ha cambiado su postura con Adriano y ha mostrado una actitud radicalmente opuesta a la que venía acostumbrando. El duque ha sorprendido a todo el mundo al desvelar que pretende entregarle un obsequio al labriego. En paralelo, Pía ha hecho lo posible para recuperar la pulsera de esmeralda y, de hecho, ha mentido a Ricardo al decirle que es un regalo personal.

María Fernández, preocupada en el episodio 614 de 'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

El próximo episodio de 'La promesa', que finalmente sí se emitirá el miércoles 11 de junio en La 1 tras el último cambio de programación de La 1, recogerá la confesión de Manuel a Simona acerca de Toño y Norberta, de quienes ha descubierto que realmente no están casados. La cocinera no tardará en contárselo a Candela. Aún menos edificante será la conversación entre Leocadia y Ángela tras el abrazo a Curro. Además, Leocadia irá un paso más allá y alertará a Alonso para que mantenga las distancias.

Lisandro se negará a compartir cómo le agradecerá a Adriano lo que hizo y Rómulo y Emilia le reconocerán a Pía y Ricardo que están juntos. Manuel y Toño recibirán una misteriosa carta, mientras que Pía se colará en el despacho para recuperar la pulsera y descubrirá algo importante junto a Lope. Samuel esquivará a sus compañeros al exculpar a Petra de su crisis profesional y María Fernández le plantará cara, recabando una inesperada revelación.