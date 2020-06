'La que se avecina' graba dos posibles finales para despedirse de Mirador de Montepinar

'La que se avecina' se despide de Mirador de Montepinar. Como avanzó en exclusiva FormulaTV, la duodécima temporada supondrá un cierre de ciclo para la comedia de Mediaset España y Contubernio. Tras no llegar a un acuerdo con el propietario del plató ubicado en Moraleja de Enmedio (Madrid), la productora cierra etapa en estas instalaciones y deja la puerta abierta a posibles caminos para darle continuidad a sus personajes: reconstruir Montepinar 7 en otro lugar, una mudanza a un nuevo edificio, un spin-off con algunos de los vecinos o, incluso, que pueda suponer un desenlace definitivo.

El reparto de 'La que se avecina'

Por el momento, el reparto ya ha grabado sus últimas secuencias en el histórico plató donde se encuentra el decorado de Montepinar 7. Aunque todavía faltarían algunas secuencias en decorados multifuncionales y exteriores que se grabarían hasta principios de julio. Pero, ¿cómo se ha cerrado la serie si todavía no está totalmente claro su futuro?

El creador, guionista y productor de la serie, Alberto Caballero, ha optado por rodar dos finales diferentes que le permitan decidir el cierre en la sala de montaje, tal y como desvela Jordi Sánchez en una entrevista concedida a Nius. “Habíamos hablado muchísimo con Alberto durante tiempo y ya nos había apuntado un final parecido. Cuando nos llegó el final, había dos y todavía no sabemos cuál va a montar”, explica el intérprete de Antonio Recio.

Final inesperado

En un reportaje realizado por el citado portal, el elenco confiesa sus sensaciones ante el desenlace de la temporada 12 y dan algunas pistas sobre lo que ocurrirá. “Cuando leí el final me sorprendí, no se lo van a esperar los fans. Es un final final”, explica Vanesa Romero. “Creo que es el final que tiene que tener, el que los espectadores y nosotros esperábamos. Es un desenlace muy colectivo y mi personaje forma parte de él. Pero los finales pueden ser principios”, asegura Eva Isanta. A pesar de no adelantar demasiados detalles, todos los actores se muestran satisfechos con la despedida de esta comunidad.