En su segunda semana de recorrido, 'La revuelta' arrancó el lunes 16 de septiembre con la primera promoción de un producto de Televisión Española: 'Las abogadas'. Para ello, David Broncano y su equipo contaron con la visita de dos de sus protagonistas, Irene Escolar y Elisabet Casanovas, quienes confesaron desconocer la fecha de estreno de su propio trabajo, después de que esta se hubiera cancelado hacía solo unos días, y no contaron con el apoyo de alguien de la entidad para resolver la duda.

, antes de pasar a promocionar la serie de Televisión Española. "¿Queréis comentar algo, poner el tráiler, cuándo se estrena?", planteó el presentador. "Tampoco te vamos a hacer el programa nosotras, porque hoy tienes como que demostrar cosas, ¿no?", lanzó Escolar, con humor, tras lo cual, para dar paso al tráiler. "Buen tráiler. Es intensa, buena serie", valoró Broncano, justo antes de preguntar cuando la emitirían.

Dicha cuestión, aparentemente simple, provocó que sus invitadas se miraran en silencio ante la sorpresa del presentador: "Una cosa es que haga yo la entrevista y otra que no sepáis cuándo se estrena". "Muy pronto. No lo sabemos", respondió el dúo de actrices. "¿Pero realmente no hay fecha?", insistió Broncano, ante lo que Escolar comentó que "debe haberla, pero a nosotras no nos la han dicho". Ni corto ni perezoso, Broncano se lanzó a preguntar si había alguien de Televisión Española presente en la grabación. "Aquí qué va a haber, ya les da igual. Segunda semana y ya no vienen, es increíble", bromeó el jienense.

En medio de la infructuosa búsqueda, un empleado de la compañía que estaba como público decidió intervenir, aunque matizó que trabajaba en la radio, para apuntar a la supuesta fecha de estreno de 'Las abogadas': "No lo sé seguro, pero este miércoles o el jueves, después de 'La revuelta'". Unas palabras que matizaron algunos presentes al indicar que el miércoles 18 de septiembre se estrenaba 'Valle Salvaje', lo que dejó sin resolver si 'Las abogadas' debutaría al día siguiente, algo descartado, dado que La 1 ya había anunciado el debut del renovado '59 segundos'; o, como se limitaron a insistir las actrices, "muy pronto".

De hecho, esta confusión llegaba apenas un par de días después de que Televisión Española echara abajo el estreno de la serie de Escolar, Casanovas y compañía, programado desde comienzos de septiembre para este mismo miércoles. La entidad pública sorprendía entonces sustituyéndola por 'Valle salvaje', la nueva serie diaria que La 1 incorporará a sus tardes a partir del 19 de septiembre, y dejaba en el aire el debut de 'Las abogadas', pospuesto y sin fecha por el momento. Un caos decisiones que evidencian una vez más un cierto maltrato de TVE a sus ficciones, después de relegar 'HIT' al late night tras casi dos años de espera.