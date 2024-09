Por Beatriz Prieto |

La segunda semana de 'La revuelta' arrancó el lunes 16 de septiembre con una visita múltiple que empezó con las actrices Irene Escolar y Elisabet Casanovas, con motivo del próximo estreno de 'Las abogadas'. Como es habitual, David Broncano remató su encuentro lanzando sus preguntas clásicas, momento en el que la respuesta de Escolar sobre el dinero que tenía en el banco dio pie a que ambos lanzaran una importante denuncia social en pleno access sobre el acceso a la vivienda en España.

Dada la falta de voz de Casanovas, Broncano optó por repartir sus preguntas clásicas entre ambas invitadas y: "Tendrás mucha pasta". "A ver, yo sigo igual que cuando vine al otro programa.", confesó la actriz, para sorpresa del presentador. "Hombre, claro, es que están los alquileres así..." insistió Escolar. "Hay que hacer algo con eso.", coincidió Broncano.

"A ver si alguien lo arregla, ¿no?", lanzó su invitada, en una clara indirecta sobre los bulos de la supuesta conexión del jienense con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "¿Por qué me miras así, yo qué voy a hacer? Yo no represento a nadie", atajó el presentador, con humor. No obstante, Broncano enseguida recuperó el tono serio para lanzar un claro mensaje: "Yo solo puedo decir que el problema de la vivienda en algún momento hay que solucionarlo, porque es el mayor problema de nuestra generación que ha habido en décadas".

Escolar se sumó entonces a sus palabras al señalar que, entre sus amigos, "siempre sale este tema, porque nadie puede" adquirir vivienda. "Y porque condiciona a todo lo demás. Si no tienes una casa, ni la posibilidad de tener una casa en algún momento, lo demás es irrelevante", subrayó Broncano, ante lo que la actriz añadió que "es un delirio y la gente lo está pasando mal. Y es una mierda". "¿Y lo de follar mientras, qué?", lanzó el jienense, dando el asunto por zanjado y dirigiéndose a Casanovas. "Pues en casa fatal, en el coche", intervino Grison en su lugar, recuperando por completo el tono de humor del programa.