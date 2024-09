Por Beatriz Prieto |

Tan solo unos días después de cerrar su primera semana con un invitado de última hora por la inesperada baja del que tenían previsto, 'La revuelta' arrancó su emisión del lunes 16 de septiembre con una inesperada confesión por parte de David Broncano: el programa de La 1 pasaba de casi no haber tenido invitado el jueves anterior, a recibir hasta a cuatro personalidades en la misma entrega.

Elisabet Casanovas, DjMariio e Irene Escolar coinciden en su visita a 'La revuelta' con David Broncano

, confesaba Broncano, tras interactuar con el público presente. "Sí, se ha liado en impersonal, como si no la hubieras liado tú", replicó el aludido, con ironía. El presentador explicó entonces que "el jueves pasado contamos que se cayó el invitado que teníamos y tuvimos que avisar a alguien dos horas antes", razón por la que,, remató el jienense, con humor.

"Se han solapado, no. Les has dicho tú: 'Podéis venir todos el lunes'. Y no pueden. No caben, no hay sitio", comentó Ricardo, mientras Broncano repetía su defensa. "Hay uno que va a tener que salir en TV2", comentó Grison, en medio de las risas del presentador, quien bromeó con la posibilidad de que "eso podemos empezar a hacerlo: quien no quepa, a La 2". "Después de 'Saber y ganar', pum", añadió Grison, tras lo cual Broncano desveló que "a esta hora, si no hay nadie más todavía en este rato que he empezado, ahora mismo hay de invitados dos actrices, un youtuber y una cantante".

"Tenemos que hablar más"

De ese modo, Broncano y su equipo recibieron en la misma noche a las actrices Irene Escolar y Elisabet Casanovas, para promocionar su serie 'Las abogadas'. Ambas acabaron compartiendo sofá unos minutos con el youtuber DJMariio, a los que se sumó la actuación musical, la primera de la temporada, de la cantante Sandra Carrasco, cuya actuación fue recortada en la emisión en La 1. No obstante, antes de dicho cierre, Jorge Ponce intervenía con su "sección", mermada con tanta visita, y aprovechaba para bromear con el caos: "Perdonad, tenemos que sacar cosas internas del programa, pero lo tengo que contar aquí: tenemos que hablar más esta semana".

Esta maravilla que han interpretado @SandraCarrasc0 y Joni Jiménez no pudo emitirse en la emisión del programa por la duración total, pero aquí creo que es necesario que lo disfrutéis. pic.twitter.com/OFpaLv9liA — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 16, 2024

"Estamos empezando el programa, falta rodar un poco la maquinaria...", arrancó Ponce, momento en el que Broncano mencionó el grupo de WhatsApp de 'La revuelta'. "Sí, pero tú no dijiste que querías diecisiete invitados para el primer programa", replicó su compañero, con un tono de reproche. El malagueño recordó el problema del pasado jueves, al igual que había hecho Broncano en el inicio, para después reconocer "y yo quería darte una sorpresa y yo también he traído invitado". "No les voy a poder entrevistar. Una pregunta y para casa", confesó el presentador, ante lo que Ponce matizó que "son varios y están muy fuertes", para dar paso así a varios jugadores del equipo de rugby de Alcobendas, con quienes charlaron brevemente.