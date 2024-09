Por Joan Centelles Martínez |

En 'La revuelta' puede pasar de todo, incluso que el público del teatro Príncipe de Gran Vía se convierta en protagonista. Y es que este martes se encontraba en el patio de butacas del formato de David Broncano una excompañera de universidad de la reina Letizia. Nada más arrancar el programa, Bezos le informaba a Broncano de que entre el público se encontraba esta peculiar espectadora, que se levantó para mostrarle al presentador la orla de Periodismo que acreditaba que había compartido pupitre con la reina. "Esa es ella. Yo estoy aquí, que parezco Camarón de la Isla. La orla estaba en el fregadero de mis padres, y cuando anunciaron el compromiso real la subieron al salón".

David Broncano con la orla de la reina Letizia

", comentaba entre risas Broncano sobre la anécdota familiar de la espectadora. Tras esto, el presentador quiso interesarse por cómo era Letizia Ortiz en la universidad: "¿Era aplicada? ¿Subrayaba?". "", comenzaba explicando ella, destacando que era una alumna ejemplar.

Momentos después sorprendía al expresar: "Decía que nunca se iba a casar y que era muy de izquierdas", lo que provocó la risa del presentador y del público. "Cuanto más cuente sé que no va a salir", se arrepentía la espectadora sobre sus palabras, aunque más tarde se animaba a ofrecer otros detalles de su excompañera de Periodismo.

"Hemos bebido juntas. Como teníamos todos poco dinero, tomábamos calimocho, cerveza...", explicaba. Sobre el lugar donde disfrutaban del botellón, la espectadora sorprendió todavía más al desvelar el que escogieron una día: "Una vez nos emborrachamos viendo un mitin del PP, con Aznar cerrando campaña", lo que provocó aun más la risa de los allí presentes.

La excompañera de universidad de la reina Letizia en 'La revuelta'

Invitada al programa

Tras sacar la faceta más desconocida de la reina Letizia, el presentador le pedía a la espectadora que le mandara un mensaje: "Letizia, me alegro de que los cinco años de periodismo al menos me hayan servido para salir en 'La revuelta'. De alma soy actriz y cómica, pero estudié periodismo en la pública. Un beso, Leti, con z", le dedicaba ella. Tras esto, Broncano tiraba de su particular humor para invitar formalmente a la reina a pasarse un día por el programa de La 1: "Cuando quiera puede venir. Le preparamos unos buenos pelotis y tal..."