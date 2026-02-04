FormulaTV
Por qué Elisa Mouliaá retira su acusación contra Íñigo Errejón

'La revuelta' renueva por dos temporadas más en RTVE

El ente público habría aprobado la renovación del formato del access prime time de Broncano.

'La revuelta' renueva por dos temporadas más en RTVE
Por RedacciónPublicado: Miércoles 4 Febrero 2026 15:23 (hace 1 hora)

Queda bombo, ciervos, Grison, música en directo, bailes, secciones y rubio platino para rato en La 1 de Televisión Española. RTVE habría dado luz verde a la continuidad de 'La revuelta' durante dos temporadas más, es decir, hasta previsiblemente junio de 2028.

La cadena pública destinaría hasta 31,5 millones de euros a este nuevo contrato, tal y como adelanta El Confidencial, aunque fuentes de RTVE consultadas por FormulaTV no han querido hacer declaraciones. Este movimiento supondría una mejora económica para David Broncano y su equipo.

La visita de Rosalía a 'La revuelta'
La visita de Rosalía a 'La revuelta'
El acuerdo contemplaría la producción de un máximo de 320 programas, 160 por temporada, y se aprobó a finales de diciembre, coincidiendo con el cierre del año. De esta manera, el nuevo presupuesto elevaría el coste por temporada hasta los 15,75 millones de euros, frente a los algo más de 14 millones del contrato anterior.

Esto situaría cada entrega del programa en torno a los 98.600 euros. La productora seguirá siendo El Terrat junto a Encofrados Encofrasa, la productora del presentador. Además, esta renovación se habría producido sin conflictos internos, a diferencia del polémico fichaje inicial del presentador en 2024, en el que su llegada a la cadena pública provocó un cisma entre la cúpula directiva y el Consejo de Administración de entonces de Radiotelevisión Española.

David Broncano, presentador de 'La revuelta'
David Broncano, presentador de 'La revuelta'

Un programa necesario

En términos de audiencia, 'La revuelta' cerró su primera temporada en La 1 con una media del 13,5% de cuota de pantalla, plantando cara en muchas emisiones a 'El hormiguero'. Aunque esa lucha no es tan ajustada hoy en día como los primeros meses, el servicio público que hace Broncano y su equipo son indispensables, abordando asuntos como el problema de la vivienda, la sanidad pública o dando voz a personas como Noah Higón, una joven que vive con 7 enfermedades raras.

