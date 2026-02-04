'La revuelta' renueva por dos temporadas más en RTVE

Programa relacionado
Queda bombo, ciervos, Grison, música en directo, bailes, secciones y rubio platino para rato en La 1 de Televisión Española. RTVE habría dado luz verde a la continuidad de 'La revuelta' durante dos temporadas más, es decir, hasta previsiblemente junio de 2028.
La cadena pública destinaría hasta 31,5 millones de euros a este nuevo contrato, tal y como adelanta El Confidencial, aunque fuentes de RTVE consultadas por FormulaTV no han querido hacer declaraciones. Este movimiento supondría una mejora económica para David Broncano y su equipo.
El acuerdo contemplaría la producción de un máximo de 320 programas, 160 por temporada, y se aprobó a finales de diciembre, coincidiendo con el cierre del año. De esta manera, el nuevo presupuesto elevaría el coste por temporada hasta los 15,75 millones de euros, frente a los algo más de 14 millones del contrato anterior.
Un programa necesario
En términos de audiencia, 'La revuelta' cerró su primera temporada en La 1 con una media del 13,5% de cuota de pantalla, plantando cara en muchas emisiones a 'El hormiguero'. Aunque esa lucha no es tan ajustada hoy en día como los primeros meses, el servicio público que hace Broncano y su equipo son indispensables, abordando asuntos como el problema de la vivienda, la sanidad pública o dando voz a personas como Noah Higón, una joven que vive con 7 enfermedades raras.