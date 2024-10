Por Beatriz Prieto |

La tarde del miércoles 2 de octubre, 'Ni que fuéramos Shhh' perdió a Belén Esteban y María Patiño en plena emisión dado que, como avanzamos en exclusiva desde FormulaTV, eran las invitadas de la noche en 'La revuelta'. Un plan que se torció levemente, dada la visita de Ana Mena acordada también in extremis, por la que ambas presentadoras del espacio de Ten se conformaron con una breve, intensa e inolvidable charla con el presentador en la recta final del programa.

María Patiño y Belén Esteban irrumpen en 'La revuelta' con una olla llena de judiones

"Tenemos una problemática., porque vamos muy locos y han pasado muchas cosas", confesó Broncano, desvelando un día más la flexibilidad de su programa para admitir invitados. El presentador confesó de hecho que "nos han avisado hace un rato", antes de dejar caer que. "Tenemos diez minutos, pero luego ya que vengan otro día", prometió Broncano, antes de, sin decir sus nombres.

Patiño y Esteban irrumpían entonces en el escenario, con una olla, platos y cucharas. "Ana Mena os ha traído golosinas y María y yo os hemos traído judiones que hice ayer en 'Ni que fuéramos shhh'", anunció Esteban. Patiño procedió a servir un par de cazos al presentador, con una advertencia: "Como se te ocurra decir que no te gustan... ayer Lydia Lozano se fue llorando". "Nos han hecho otra oferta, no te voy a decir quién. Pero por el cariño que me has tenido siempre, María y yo hemos decidido venir aquí", desveló su compañera, antes de enfrentarse al veredicto de Broncano sobre unos judiones que tanto le habían hecho sudar la tarde anterior en el programa de Ten.

Una mirada viral

"Ella va de cocinera", lanzó Patiño de Esteban, con ironía. "Más que tú sí, que no sabes ni hacer un huevo", replicó la aludida, antes de dedicarle un crudo "jódete" cuando Broncano valoró de los judiones que "de primeras están buenos". "¿Doy opinión concreta, sincera, o...? Es que Belén, si me miras así...", dejó caer el presentador, por lo que la aludida le dio la espalda. No obstante, ante la vacilación del jienense al hablar de su plato, Esteban se dio la vuelta y lo miró fijamente, dando así uno de los momentos virales de la noche. "Están buenísimos", se limitó a soltar Broncano, entre risas, ante la seriedad de su invitada.

Las pullas a Mediaset

Patiño y Esteban aprovecharon la anécdota del cocinado de los judiones en 'Ni que fuéramos shhh' para promocionar su programa. "Nos echaron a la puta calle, así de claro", soltó la madrileña, al abordar cómo habían pasado de Telecinco al canal TDT de Ten, después de reinventarse y triunfar en Youtube y Twitch. Esteban se animó entonces a dar un consejo a Broncano, "muy feliz de que estés en Televisión Española": "Acuérdate de cuando estabas en otro sitio, uno pequeño. ¿Pero sabes lo importante? Que todo el mundo hablaba de ti y eso es lo que nos está pasando a nosotros".

"Una cosa es que te despidan, que le pasa a mucha gente en este país, pero otra es que decidan que dejas de vivir y de existir", añadió Patiño al respecto. Al contar el drama con los judiones el día anterior, la madrileña también recordó que "me rompí la pierna en Mediaset", a la que dedicó un irónico "gracias". "Bueno, tampoco sería culpa de Mediaset, ¿no?", intervino Broncano. "Sí, culpa porque no había ninguna colchoneta debajo, cariño. Recursos humanos, por favor", contestó Esteban. Todo ello en una visita en la que, además, Patiño y la madrileña se postularon para formar parte de Televisión Española "si queda algún espacio": "Estamos para lo que sea, hacemos de todo".