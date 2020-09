'La Voz 2020' une por primera vez a dos primos que acaban "enamorando" a Laura Pausini: "¡Sé que te gusto!"

La competición en 'La Voz' no cesa y es que este viernes 24 de septiembre se ha vivido en el programa de Antena 3 y Boomerang TV la tercera noche de Audiciones a Ciegas en la que Alejandro Sanz, Laura Pausini, Pablo López y Antonio Orozcohan seguido sumando miembros a sus respectivos equipos. Lo han hecho ante un buen número de espectadores y es que el formato de Atresmedia anotó en esta tercera entrega un 20% de share y 2.440.000 espectadores espectadores, posicionándose como la opción líder del prime time del viernes.

Alejandro Frey, Paula Epinosa y Laura Pausini en 'La Voz'

Entre las audiciones más destacadas encontramos dos que han supuesto un verdadero hito en el programa y es que por primera vez, dos familiares se han enfrentado sobre el escenario... aunque no a la vez. Los protagonistas de este momento han sido Alejandro Frey y Paula Espinosa. Ambos son primos y han acudido al formato de Boomerang para intentar entrar por separado en el programa de Atresmedia. De esta forma, cada uno ha realizado su actuación aunque en el backstage el otro ha estado muy atento a lo que sucedía en plató junto a Eva González, conductora del talent show.

La audición de Alejandro...

Alejandro ha apostado por el mítico tema "Redemption song" de Bob Marley y sí, sin duda ha acertado de pleno. El primero en girarse ha sido Pablo López, al que apenas le han bastado unos segundos para darse cuenta que quería al chico dentro de su equipo. Un poco más ha tardado en girarse Laura Pausini pero sí, finalmente lo ha hecho; la italiana también quería contar con el joven artista en la competición y por ello no ha dudado en levantarse de su sillón para intentar conquistar al chico. "¡Sé que te gusto!", le ha espetado esta, mientras el chico no ha dudado en replicar: "Como coach... sí". Finalmente, y pese a un López implorando que no la escuchase, el chico ha optado por quedarse con la italiana en su equipo. En backstage, su prima no ha dudado en mostrarse feliz de lo que estaba viendo, pero a la vez nerviosa ya que ella estaba a punto de intentarlo también. ¿Ha logrado ella entrar?

... y la de Paula

Pues bien, la chica ha apostado por el tema "More than words" de Extreme y sí, también ha enamorado a varios de los coaches. Alejandro Sanz se ha querido asegurar a la chica y por ello no ha dudado en bloquear a Pablo López, que también la quería para su equipo. Lo que no esperaba este es que Pausini iba a pulsar... ¡y se la iba a llevar! La italiana ha confesado que es lo mejor que ha escuchado en esta edición y por ello la necesita en su equipo. Finalmente, la joven Espinosa se ha dejado "conquistar" por ella y ha accedido a estar en su equipo. De esta forma que ahora compartirá equipo con su primo. ¿Les veremos enfrentarse en las temidas Batallas? Está claro que sin duda, el duelo está servido.