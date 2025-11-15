Programa relacionado
Popularidad: #25 de 2.091
- 134
- 1
'La Voz' vivió una segunda noche de Asaltos cargada de emociones y sorpresas. Aroa, del equipo de Pablo López, salió a interpretar 'El dragón' al escenario, protagonizando un momento crítico al quedarse en blanco en plena actuación. Sin embargo, gracias a los ánimos de todos los coaches, la joven era capaz de reponerse al cabo de unos segundos y finalizar su canción.
Aroa pidió perdón en reiteradas ocasiones, hasta que al terminar la canción Pablo López subió a consolarle y darle un abrazo. A pesar de los nervios palpables en su tono de voz y manos temblorosas durante la actuación, la joven pudo demostrar su gran potencia y voz hacia el final de la canción.
Aún con estas circunstancias, su coach siguió sin dudar de su capacidad ni un solo momento, al ya haberla tenido en su equipo hace unos años en 'La Voz Kids'. Por esto, tras la actuación de todos los concursantes de su equipo, Ferran, Elena "La Cangreja", Nia, Cris y la propia Aroa, López decidía que esta última era la merecedora de su pase directo a los Directos, haciéndole avanzar de fase.
Mika para actuar esa misma noche. Tras la actuación de todos sus concursantes, el británico decidió dar su pase a los Directos a Pedro por su interpretación de 'Sign of the times'; mientras que Sheila, Javier, Nela y Jake deberán de seguir luchando por avanzar en 'La Voz'.
Los robos durante la segunda noche de Asaltos
Sin embargo, el resto de concursantes también contaban con la oportunidad de ser robados por alguno de los otros coaches y asegurarse así su pase a los Directos. Sebastián Yatra y Malú no desaprovecharon la ocasión para poder hacer sus pertinentes robos al equipo Mika y al equipo de Pablo López, por lo que el colombiano robó a Cayetano del equipo del británico y la veterana decidió quedarse con Elena "La cangreja".