Wendy acabó bastante herida en la primera temporada y eso le ha hecho cambiar en el estreno de la segunda. Ahora está más llena de rabia de cara a iniciar la venganza contra Romeo y los suyos, pero por otro lado, su estado hace que se plantee en ocasiones tirar la toalla y darse por vencida. Hablamos con Lali Espósito para que nos cuente todos los detalles de esta segunda temporada de 'Sky Rojo'.

Lali Espósito, en la segunda temporada de 'Sky Rojo'

En esta segunda temporada es que estas tres mujeres empiezan a perder el miedo a esta mafia de la trata de mujeres

La T1 acababa con el triunfo de las chicas, pero evidentemente no acaba así la cosa. Wendy y Gina consiguen que Moisés caiga en su trampa y huyen. ¿Cómo arranca ahora la segunda temporada?

La segunda temporada arranca con estas tres mujeres, que parece que han ganado la batalla. Pero como bien deja ver el final de la primera temporada no es tan así, pues estos hombres las siguen acechando. Por segunda vez, Romeo parece que no ha muerto y cada vez es peor, con más sed de venganza, va a por ellas. Lo que sí sucede en esta segunda temporada es que estas tres mujeres empiezan a perder el miedo a esta mafia de la trata de mujeres, particularmente a Romeo, Moisés y Cristian, y van a por ellos. En cierta manera, lo que sucede en esta temporada, es que se da vuelta a la tortilla y ellas empiezan a ser las vengadoras. Desde ese lugar vn hacia ellos y estos hombres comienzan a correr cierto peligro desde que Coral, Wendy y Gina cogen fuerza y deciden ir a por ellos.

Wendy, Coral y Gina ahora se conocen más... ha ayudado el hecho de que Lili, Verónica y Yany también se conozcan más? ¿Ayuda esa confianza a crear un mayor vínculo entre personajes?

Sin duda, mi única manera de trabajar es pudiéndome relacionar en la vida, con mis compañeras y compañeros, que nuestras personas se conozcan y se relacionen. Para mí también es importante conocer las líneas de pensamiento de mis compañeres actores. Tenemos que ver si estamos en la misma línea, si los personajes que estamos creando en nuestra cabeza junto con el guion, están alineados entre sí en una ficción como esta. Nosotras tres, Yany, Vero y yo, teníamos que estar muy alineadas de verdad y comprender el momento de cada uno de los personajes. Cuándo Coral está al frente, cuándo hay que salvar a Coral, cuándo hay que ayudar a Gina, cuándo Wendy lleva la energía del grupo y cuándo no... Todo esto se logra con una linda confianza en la vida y con un trabajo en el backstage. Sin duda, creo que nuestra amistad y nuestra onda fuera del set ha ayudado mucho a la creación de estos tres personajes y al vínculo que hay entre ellas.

A nivel interpretativo nos vino muy bien grabar las dos temporadas seguidas para estar siembre arriba hasta el final sin bajar la energía

¿Ha dado tranquilidad tener ya la segunda temporada grabada cuando veíais la reacción de los espectadores viendo la primera?

Haber grabado la segunda temporada pegadita a la uno fue un placer. Pero más allá de un tema organizativo de rodaje, también a nivel interpretativo. Nosotros, o por lo menos yo, trabajamos las dos temporadas como si fueran una. De hecho, hay una gran continuidad, es un gran tercer acto toda la serie, entonces sirvió mucho a nivel de interpretación no perder nunca ese ritmo y esa adrenalina con la que veníamos ya del minuto 1. Entonces no es solo tranquilizador sino que también es divertido poder hacer todo el el bloque de la serie junto, porque así al público le da esa sensación que decía del tercer acto y a nosotras no nos baja la energía, estando siempre arriba hasta el final.

Wendy (Lali Espósito), en la segunda temporada de 'Sky Rojo'

¿Cómo ha sido grabar las escenas de acción? Tanto las de moto, como las de armas y fuego...

Las escenas de acción, de armas y de fuego, son divertidísimas. Yo he aprendido muchísimo. Tenía algunas experiencias de escenas de casi acción en otros trabajos, pero nunca como en 'Sky Rojo', que realmente es una locura el nivel. Teníamos nuestros dobles y el equipo de especialistas, unos ídolos absolutos, y con ellos he aprendido de peleas, de armas, de posiciones... Ha sido increíble.

Wendy tiene en el arranque de la temporada momentos emocionales muy duros

Supongo que el rodaje fue agotador por las escenas de acción, ¿cuál ha sido la escena más dura, sobre todo en la T2?

Más allá de esas escenas que son duras y una acaba cansada, lo más duro de la segunda temporada a la hora de rodar ha sido la parte emocional. Y digo duro porque hay escenas muy fuertes donde interpretativamente había que estar como muy profundamente metidos, con el texto y lo que se decía, y la fibra íntima que se tocaba muy duro. Wendy tiene en el arranque de la temporada momentos emocionales muy duros, muy fuertes, y para mí hacer esas escenas, como la del 2x01 con Cristian, son las más duras de rodar pero en el buen sentido.

¿Cómo ha sido el rodaje en cuanto a los flashbacks y presente? ¿Se ha rodado todo el presente junto y todos los flashbacks juntos?

El rodaje del presente y de los flashbacks es todo desordenado. Un día nos toca flashback, otro día estamos en presente... Todo el tiempo tenemos que trabajar con el equipo de continuidad. Con los directores trabajamos para saber dónde está el personaje en ese momento y centrarte en el presente actoral, porque vamos y venimos en la línea de tiempo y eso no es tan fácil ordenar.