Escapar ya no es la prioridad. 'Sky Rojo' vuelve a Netflix el 23 de julio con su segunda temporada y arranca justo en el punto en el que se quedó la anterior. Conocimos a Coral, Wendy y Gina huyendo del burdel en el que vivían amenazadas, esfumándose de ese infierno en el que tenían que fingir disfrutar mientras eran violadas y fugándose de un escenario tan terrorífico que soñaban con dejar muy atrás. Y lo consiguieron.

Coral y Wendy (Verónica Sánchez y Lali Espósito), en 'Sky Rojo 2'

Pero la cosa no se iba a quedar aquí. Ya lo dice Coral al arrancar la temporada: "Lo que yo creía que era el final en realidad era el principio". Y así es. Aunque quieran escapar de aquel pasado, el club Las Novias tiene algo magnético para ellas que imposibilita que pasen página. Perfectamente podrían olvidarse de los malvados Romeo, Moisés y Cristian, pero saben que las cosas no pueden quedar así. Deben empezar una justa venganza, aunque eso impide que disfruten de la libertad que tanto ansiaban. Y eso es precisamente la inquina que va ser el motor de la temporada y que como bien describe Coral, "es una fuerza interior que consiste en querer hacer daño a quien te lo hizo". Ahora ya no son ellas las presas de ellos, sino que cada bando lo son del otro, produciendo un choque de fuerzas cargado de violencia donde todos son cazadores.

La evolución de sus protagonistas

Sin perder su esencia, las chicas han cambiado después de todo lo vivido. Coral va a por todas, sin miedo, como si hubiese comprobado que es inmortal, y eso la convierte en algo más autodestructiva. Wendy, que acabó herida en la temporada anterior, ahora le invade la rabia, aunque en ocasiones sienta la necesidad de tirar la toalla. Y Gina, la más inocente de las tres, lo seguirá siendo, pero ahora mucho más espabilada y sin que le tiemble el pulso a la hora de tomar ciertas decisiones.

De esta manera, la serie evoluciona y lo continúa haciendo a un ritmo frenético, pese a que en algunos momentos pise el freno, bajando la velocidad con pequeñas tramas. También hay menos sorpresas, pues ya conocemos a los personajes e imaginamos hasta dónde son capaces de llegar. Y los flashbacks continúan siendo marca de la casa, imprescindibles para seguir descubriendo rasgos de los personajes e ir completando la historia en nuestras cabezas.

Gina (Yany Prado), en 'Sky Rojo 2'

La estética no cambia. Los contrastes siguen presentes, donde los neones nos muestran un lugar horrible. Además, la realización es aún más atrevida, apostando por potenciar esa impresión de estar viendo un cómic, y todo ello es gracias a la dirección de David Victori, Albert Pintó, Óscar Pedraza, que dan lo mejor de sí mismos a favor de la serie. Algo novedoso con lo que juegan en esta temporada y con lo que incrementan las sensaciones al espectador es la conversión de la imagen de 16:9 a 4:3 en según qué escenas. Esta sabia elección genera claustrofobia, ansiedad y agobio, consiguiendo que el público pueda empatizar más con los personajes y la situación por la que están pasando en esas secuencias.

Más acción, menos humor

El arriesgado tono con el que nos sorprendieron en la primera temporada también varía en esta segunda. El thriller y la acción ganan fuerza mientras el humor negro se diluye, desapareciendo prácticamente esos golpes que sacaban una carcajada al espectador en los momentos menos esperados. Por su parte, ese alivio lo encontramos en los momentos de felicidad, en los que ellas están más relajadas y suena alguna canción pop española que llama la atención y que al mismo tiempo es lo mejor que podría sonar en ese preciso momento. Al fin y al cabo, 'Sky Rojo' ha demostrado que su tono es de contrastes, que los contrastes se convierten en sorpresas y que las sorpresas son algo imprescindibles para que una serie nos haga estar pegado a la pantalla. ¡Chapó!

¿Continuará?

Para realizar esta crítica, desde FormulaTV solo hemos tenido acceso a los cuatro primeros capítulos de la temporada. De este modo, todavía no se sabe si el final será cerrado o dará pie a una tercera. No obstante, viendo la poca separación que ha dejado Netflix entre los estrenos de la primera y la segunda, y habiéndolas grabado juntas del tirón, todo apunta a que con estos nuevos 8 capítulos diremos adiós a 'Sky Rojo'. Si además le sumamos la fría acogida, el no haberse convertido en un fenómeno y el haber recibido más críticas negativas que alabanzas, se fortalecería la idea de que las aventuras de estas tres mujeres en busca de la libertad y la venganza están a punto de llegar a su final.