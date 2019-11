Lolita Flores se plantea su regreso a la música tras una emocionante batalla en 'La Voz Kids'

'La Voz Kids' está despertando y removiendo sentimientos en los coaches que parecían apaciguados, y es que la inocencia y las ganas que los jóvenes talentos demuestran sobre el escenario hacen que Vanesa Martín, Rosario Flores, Melendi, David Bisbal y el equipo de asesores que les acompañan redescubran la magia de la música. Esto es lo que parece haberle ocurrido a Lolita Flores, asesora de su hermana en el concurso, tras una emocionante batalla protagonizada por Ruslana, Claudia y Marta al ritmo del clásico "A Natural Woman" de Aretha Franklin.

Lolita Flores en 'La Voz Kids'

"A mí todo lo que hacéis, lo digo siempre, me parece muy difícil. Os doy las gracias porque a mí me estáis llenando de cosas bonitas", expresaba la artista. "Me vais a hacer volver a la música, lo sigo en serio", añadía, seguida de una ovación del público y de sus compañeros, que celebraban con entusiasmo la posibilidad de que la artista decidiera reanudar su trayectoria musical.

La mayor de las Flores es una de las artistas españolas más reconocidas desde mediados de la década de los 70, cuando siendo tan solo una adolescente comenzó a hacer sus pinitos en la música. En 2010, con un homenaje a sus 35 años de carrera, lanzó "De Lolita a Lola", su último trabajo discográfico hasta la fecha. En los siguientes años, la artista dejaría a un lado la música y se centraría en el teatro y en la televisión, donde la hemos podido ver como actriz o jurado en programas como 'Tu cara me suena'.

Emoción a flor de piel

En 'La Voz Kids', Lolita Flores está reencontrándose con la música. En lo que va de edición la hemos podido ver completamente entregada con los pequeños talentos, y hasta siendo incapaz de contener las lágrimas con alguna de las actuaciones. Ejemplo de ello, la batalla en la que María, Paola y Juan Manuel interpretaban "90 minutos", un tema compuesto por su compañera Vanesa Martín. La artista se emocionó durante los ensayos en el piano, y no pudo evitar volver a hacerlo en plena actuación.