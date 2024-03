Por Daniel Parra |

El pasado 20 de febrero, Lara Álvarez anunció a través de sus redes sociales que abandonaba Mediaset España, tras casi 10 años en la empresa, "para emprender un nuevo camino profesional". Tras un mes que la gijonesa se ha tomado para alejarse de la vida pública, descansar y estar con su familia en Asturias, Álvarez hizo su reaparición el martes 19 de marzo, durante la presentación de la nueva campaña de verano de la marca de calzado Carmela, firma de la que es embajadora. La periodista atendió a los medios y se sinceró sobre su salida de Mediaset y sus futuros proyectos, entre otros temas.

Lara Álvarez y Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes'

Álvarez concedió una entrevista a Chance en la que. Estoy en un momento de escuchar propuestas, además de propuestas de televisión, propuestas que me están abriendo unas puertas que yo no me podía ni imaginar". Preguntada sobre su "ruptura" con Mediaset, la presentadora aclaró que su relación con la cadena "es muy buena":. "Necesito esto en mi vida y mi carrera para crecer, no solo profesionalmente, también en lo personal, y, explicó.

Álvarez se refirió también a su futuro en el mundo del entretenimiento: "Hay ahora mismo en mi camino unas oportunidades que estoy valorando con mucha atención porque quiero, como hago siempre, involucrarme al 300% en ellas, quiero meterme de lleno". "Propuestas hay, pero no solo hablamos de televisión", señaló. La exconductora de 'Me resbala', 'A tu bola' o 'La mejor generación' expresó que quiere sentirse realizada: "Las propuestas que están llegando son muy dispares, pero igual de ilusionantes".

¿Sigue 'Supervivientes 2024'?

La expresentadora de 'Supervivientes' desde Honduras confesó que no está viendo la actual edición del reality: "Me estoy acostando muy temprano porque me estoy levantando muy temprano, y no llego". Sin embargo, Álvarez quiso dejar claro que se alegra "un montón" por el triunfo del formato, por sus "grandes datos de audiencia" y por el regreso de Jorge Javier Vázquez: "Adoro a Jorge, su éxito va a ser siempre motivo de mi alegría". "Es un formato que adoro, estuve ocho años allí, y todo lo que coseche ese equipo va a ser mi alegría también", añadió.