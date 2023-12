Por Beatriz Prieto |

En la víspera de la semifinal de 'GH VIP 8' del miércoles 20 de diciembre, Lara Álvarez se puso al frente de la última entrega de la edición de 'GH VIP: Última hora'. Un programa que concluyó con una emotiva despedida, tanto de los concursantes como del Súper, antes del estreno de su nuevo proyecto, 'A tu bola', cuya fecha anunció ella misma.

Lara Álvarez se dirige por última vez a los concursantes de 'GH VIP 8' en 'Última hora'

, anunció Álvarez, a los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra, a quienes dejó claro que "no sabéis lo bien que me lo he pasado a vuestro lado". "Sois únicos, venir a trabajar ha sido una auténtica fiesta diaria., precisamente por concursantes como vosotros", alabó la presentadora.

La asturiana aseguró que "he vivido a vuestro lado una montaña rusa de emociones", al igual que "me habéis enganchado, pero sobre todo me he enamorado de vuestra esencia". "Os deseo lo mejor para la final, sois unos merecidísimos ganadores todos y os aseguro que, para mí, el premio ha sido disfrutaros cada noche", dedicó Álvarez, despertando aplausos y gestos de cariño entre los finalistas y sus respectivos jefes de campaña.

El alma del programa

Álvarez concluyó su mensaje confesando estar "emocionadísima", al igual que animó a disfrutar "cada momento, que esto se acaba, pero os aseguro que el recuerdo no se os va a olvidar en la vida. Hasta siempre, chicos". Asimismo, la presentadora tuvo ocasión despedirse del Súper: "Hace ocho años de nuestro primer encuentro y mi admiración por ti no ha hecho más que crecer".

"Eres ese abrazo cuando no tienen contacto con el mundo exterior, apoyo cuando las fuerzas les flaquean. Eres una voz, pero eres la voz del alma de 'Gran Hermano'", elogió la asturiana. "Los presentadores de 'Gran hermano' también sois parte del alma del programa. Sois una pieza fundamental y todo el equipo te queremos dar las gracias por vivirlo, por disfrutarlo y por hacernos disfrutar a nosotros", dedicó la voz del Súper, a una agradecida Álvarez.