laSexta pierde uno de sus míticos rostros: Cristina Villanueva deja la cadena tras 19 años

Por Redacción |

Cristina Villanueva ha decidido cerrar una etapa profesional tras casi una década unida a laSexta,. La periodista catalana deja su puesto con la intención de buscar nuevos proyectos profesionales, según avanza Informalia y ha podido confirmar FormulaTV.

Su salida marca el fin de una era para la cadena y para la periodista, donde Villanueva se había consolidado como una figura clave en la información de los sábados y los domingos. Antonio García Ferreras fichó a la comunicadora en 2006 y desde entonces, Villanueva ha sido un pilar importante en el ámbito informativo de laSexta.

Cristina Villanueva, presentadora de 'laSexta noticias fin de semana'

La salida de Cristina Villanueva de laSexta ha sido de forma amistosa con el grupo de comunicación de San Sebastián de los Reyes, siendo pactada y de mutuo acuerdo. La también escritora de la novela 'Desplegando velas' estaría abierta a nuevos proyectos profesionales, empezando a resonar su posible salto a otras cadenas de televisión.

Su trayectoria televisiva

Cristina Villanueva inició su carrera en Televisión Española, donde trabajó en los servicios informativos y formó parte de Teledeporte, cubriendo eventos deportivos importante como el Mundial de Natación de Barcelona o los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Más adelante, en 2006, pasó a formar parte del equipo fundacional de laSexta, donde se consolidó como una de las principales caras de los informativos del fin de semana.

Cristina Villanueva, en el año 2009 como presentadora de los informativos de laSexta

Además de su papel como presentadora de informativos, Villanueva participó en el formato 'Sexto sentido' junto a Helena Resano y Mamen Mendizábal y en 2007 presentó junto a Juanma López Iturriaga el programa deportivo 'No me digas que no te gusta el fútbol', donde se intentaba seducir a los antifutboleros. Más tarde, en 2011, Cristina Villanueva se puso al frente de 'Verano directo', un magacín vespertino que contaba con 16 reporteros que recorrían las calles y regiones de España.