Yaiza Martín acudió el pasado 24 de marzo al plató de 'Viernes deluxe' para someterse al polígrafo de Conchita y comprobar si, como cuenta la protagonista, mantiene una relación seria con Ginés Corregüela, concursante de 'Supervivientes'. Durante su visita al programa, la canaria ha relatado cómo empezó su relación con el tiktoker y ha contado detalles íntimos sobre su relación, algo que no ha gustado a la familia del concursante. Laura, hija de Ginés, ha llamado por teléfono al programa para desmentir la información que estaba contando y, en directo, se vivió un enfrentamiento entre ambas.

Todo comenzó cuando Yaiza explicaba a Jorge Javier Vázquez y al resto de colaboradores cómo es su relación con el superviviente en la cama. "Todo el mundo dice 'Hay que ver, con ese físico. ¿Cómo es posible que esté contigo alguien así?' ¿Perdona? [...] Puede estar detrás de ti uno que pesa 165 kilos y otro que pese 34, y no pasa nada. Lo que gana es de aquí (el corazón)", empezó diciendo la invitada. "¿Tú te crees que yo iba a estar enamorada de alguien que me hace a mi lo mismo que me hace el resto? No, perdona, cositas nuevas", volvía a insistir Yaiza alabando la destreza de Gines Corregüela en la cama.

'Viernes Deluxe'

Tras esto, la supuesta novia del superviviente recibía la sorpresa de que Laura, la hija del concursante, estaba al teléfono en el programa, muy molesta por las palabras que había dicho la canaria sobre su padre en el plató. "¡Madre mía, qué ridícula es!", se escuchaba decir a Laura en la llamada después de Yaiza contestase la llamada. "Yo entro aquí porque las formas... cuando ella se ha enterado de que yo he entrado en directo mira cómo se ríe", comenzó diciendo Laura algo molesta, al tiempo que Yaiza se mostraba muy sonriente en plató.

La familia de Ginés está destrozada

"Yo solamente entro para decir que sí que fue mi amiga, es verdad, pero creo que está hablando de una forma muy desvergonzada de la infidelidad de mi padre. Detrás de todas las cámaras hay una familia, están mis abuelos que lo están pasando muy mal y creo que no son formas de hablar de mi padre", explicó Laura. "Tu padre es el responsable, de alguna manera, de toda esta historia, con independencia del papel de Yaiza", le recordó María Patiño, echándole un cable a la invitada del programa.