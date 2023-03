Por Beatriz Prieto |

Telecinco emitió una nueva gala de 'Supervivientes 2023' el jueves 23 de marzo, en la que Jorge Javier Vázquez contó con la compañía en plató a Miriam, hija de Ginés Corregüela, con quien tuvo oportunidad de hablar de Yaiza Martín, la supuesta nueva pareja del jienense. Una persona sobre la que la defensora se mostró muy clara, hasta el punto de rechazar cualquier encuentro con ella.

Yaiza hacía su primera aparición televisiva la noche del martes 21 de marzo, en 'Supervivientes: Tierra de nadie', donde manifestó el hecho de que Corregüela se habría divorciado ya de su mujer y ella sería su nueva pareja. No obstante, sus palabras fueron rebatidas por la aludida, a través de Carlos Sobera, quien trasladó de su parte que no había firmado ningún papel de divorcio. Con esos antecedentes, Vázquez aprovechó la presencia de Miriam para preguntarle si "tu padre y tu madre están divorciados": "Eso lo tienen que decir Isabel Hurtado y Ginés".

Miriam habla con Jorge Javier sobre la supuesta novia de su padre en 'Supervivientes'

"Me cae muy bien Yaiza", confesó el presentador. "A mí genial, como a ti", replicó la defensora, con sarcasmo, tras lo cual Vázquez insistió en sus palabras y apuntó que "es la actual mujer de tu padre". "Para ser su mujer se tiene que casar primero y el otro tiene que estar separado", matizó la hija de Corregüela, a quien el catalán instó a que "de donde venimos tú y yo, tenemos que ser más modernos". La defensora, además, cuando el catalán comentó que "tu padre y Yaiza tienen una relación", aseguró que "yo sé lo mismo que vosotros. Te lo prometo, porque me daría igual decirlo".

"Va a por lo que va"

"Ellos son compañeros de agencia, lo que yo sé, de influencer o lo que sea, supuestamente. Luego era su mejor amiga, luego su novia...", explicó Miriam, quien afirmó que "nunca, jamás" le había dicho su padre que Yaiza fuera su novia. "Pienso que ella es más falsa que una moneda de tres euros, que va a por lo que va", reconoció la hija de Ginés, quien además criticó de Yaiza que "si vienes a 'Supervivientes', ven a defender su supervivencia, no a decir públicamente que eres su pareja. Te han puesto como defensa".

Vázquez quiso saber entonces "por qué no hablas con Yaiza": "Porque no. Nada más que mirarle a la cara me da urticaria. Paso. Y menos cuando nombra a mi madre, cuando es lo más importante del mundo. Es una señora de los pies a la cabeza que está en su casa y ella ha venido a coger pasta, que ayer ya estuvo en un programa". La defensora hacía referencia así a la visita de Yaiza a 'Sálvame', donde apareció "tocando el bocadillo que parecía la panza de mi padre, parecía que estaba dándose el gusto". "Para mí ha sido vergonzoso, pero está en su derecho de hacer lo que quiera", valoró Miriam, quien incluso admitió que "me dan fobia las cucarachas y me da más fobia ella todavía".