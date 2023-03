Ainhoa Cantalapiedra arremete contra 'Supervivientes' y le lanza una pulla a Marta Peñate

Por Marien Ponce Soler |

"Sabía que me metía en rollo Telecinco, pero no sabía hasta qué punto", comienza diciendo Ainhoa Cantalapiedra en su visita al podcast de Malbert, 'La Red Room'. La cantante fue entrevistada en el programa sobre Eurovisión, su paso por los concursos de televisión y habló de experiencia en 'Supervivientes 2022' donde se convirtió en la tercera expulsada del reality en el que vivió momentos amargos y disputas con muchos de sus compañeros de edición. "Te machacaron a diario", recuerda el conductor del programa. La invitada aprovechó está apreciación del presentador para desahogarse y contar cómo se sintió en Honduras.

"Claro, yo luego me di cuenta de que hay otro tipo de personas que hacen otras cosas que es pues bullying o meterse a insultar a la peña porque se dedican a eso. Y yo no lo entendía, porque como yo no hago eso [...] la mitad de la gente que fue se dedica a eso", explicó Cantalapiedra, quien matizó que se refería a Kiko Matamoros y Marta Peñate. Comentó que sus compañeros de concurso se dedican a "dar caña a la gente" en televisión y que ella se sentía ajena a ese universo: "Cuando llegué allí lo vi y viví, lo sentí y lo sufrí. Pero yo hice así y dije 'No, yo no voy a entrar en esto, no voy a entrar'. Quizá esa fue la cagada porque claro, me meto en un programa donde se busca eso y yo no lo quiero hacer".

Ainhoa Cantalapiedra en 'Supervivientes 2022'

Tras esto, Malbert la interrumpió y le recordó que ella también tuvo sus fallos en el reality: "Tú también eras muy chinchosa, porque ella es la típica que da rabia. Porque tú igual estás teniendo una discusión con ella y está 'Bueno, vale, no pasa nada amor, cari', y eso enciende más". "Lo peligroso de la isla no son los bichos de cuatro patas, sino los de dos", afirmaba la invitada, dejando claro que no tiene aprecio por los otros supervivientes de su edición. "Yo lo decía, decía: 'Yo no quiero discusiones'. En mi vida personal yo no discuto. Además, yo hablo las cosas. Es que no hay que llegar a insultarse, no hay necesidad. La gente no quiere ver Telecinco para ver buen rollo, quiere ver mierdecillas, mierdezotas y mierdotas", siguió diciendo.

Malbert, del lado de 'Supervivientes'

"Lo que no puede ser es que tú quieras exposición en un reality y luego no quieras entrar en el juego del reality", le echó en cara Malbert, a quien parecía no convencerle las respuestas de su invitada. "Es que yo no quise entrar, pero lo dije desde el principio. Lo que pasa es que, claro, a mí me pusieron a la campeona. Que es una campeona, es una crack haciéndolo, que es Marta. Es una experta haciendo esto y no colé, no entré (en su juego)", concluyó Ainhoa Cantalapiedra tras lanzar una indirecta a Marta Peñate.