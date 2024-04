Por Mario de Hipólito de Sande |

Como es habitual, el miércoles 17 de abril se utilizó el último tramo de 'Así es la vida' para comentar la última hora de 'Supervivientes'. Concretamente, lo sucedido en la última gala 'Tierra de nadie', en la que los desterrados volvieron a al grupo principal. El reencuentro estuvo marcado por el tenso momento entre Ángel Cristo Jr. y Arantxa del Sol, quienes, como bien apuntó Carlos Sobera, habían sido grandes aliados durante las primeras semanas del concurso.

Entrada de Arantxa del Sol en la palapa de 'Supervivientes'

"No lo puede contar. Estoy en un conflicto de intereses porque luego vendrán los directores de 'Supervivientes' y me dirán: 'Oye, como has dejado que cuente Carmen esto'", confesó la presentadora ante las súplicas de los tertulianos. "¡Pero si es la ganadora moral de 'Supervivientes 2024', cómo no lo va a poder contar!", insistía Muñoz, refiriéndose así a la broma que Jorge Javier Vázquez le hizo a la hija de María Teresa Campos tras su abandono.

Tenso reencuentro entre Arantxa y Ángel

En la gala del martes 16 de abril de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', se produjo la reunificación. Los habitantes de Playa Limbo, Arantxa del Sol, Blanca Manchón y Kiko Jiménez, entraron en la palapa para encontrarse con sus compañeros, un momento que fue bastante tenso especialmente para Ángel Cristo y la esposa de Finito de Córdoba. La modelo dejó claro que no quería saber nada del hijo de Bárbara Rey. "A Ángel no le quiero ni ver, no quiero hablar de este señor. No está bien de la cabeza", aseguró ante las preguntas de Sobera.

"No sé qué he hecho. A menos que Kike le haya dicho algo... Pero vamos, que no pasa nada, que yo estoy acostumbrado a ser el malo en 'Supervivientes' y asumo el papel", comentó Ángel Cristo sin alterarse. Finalmente, ambos concursantes acabaron en el mismo grupo, por lo que pronto conoceremos el origen de esta reciente enemistad.