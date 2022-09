Laura Pausini vuelve a dar explicaciones por no cantar el "Bella ciao" en 'El hormiguero'

'La Voz 2022' está poniéndose a punto para aterrizar en las parrillas de Antena 3. Para potenciar su promoción, Luis Fonsi, Laura Pausini, Pablo López y Antonio Orozco visitaron 'El hormiguero' para adelantar y calentar motores. En el programa, las hormigas jugaron a 'Fulgor' con los coaches y se dio una situación con la italiana que se ha convertido en una polémica. Pausini no quiso cantar "Bella ciao".

Coaches de 'La Voz 2022'

La artista recibió críticas de todo tipo por. Días después, y a pesar de haberse justificado ya en una ocasión, la presentadora del Festival de Eurovisión 2022 ha lanzado un comunicado para zanjar el asunto relacionado con el himno fascista que se volvió a popularizar por ' La Casa de Papel ' de una vez por todas

"En una situación televisiva improvisada y de puro entretenimiento, opté por no cantar un himno que se ha utilizado reiteradamente a lo largo de los años en diferentes contextos políticos italianos", empezaba diciendo Laura Pausini. "Como mujer, antes de ser artista, siempre he estado a favor de la libertad y los valores ligados a ella", continuaba.

"Aborrezco cualquier movimiento político y social de carácter totalitario o autoritario. Siempre he defendido un sistema de derechos y libertades. Mi música y mi carrera han demostrado los valores en los que siempre he creído", aseguraba la cantante italiana. "Quería evitar ser arrastrada y utilizada en un momento tan acalorado y desagradable de la campaña electoral italiana. Lamentablemente no fue así", terminaba Pausini, indicando que va a seguir respetando a su público siempre.

Sí fue utilizada

Tal y como señala en una de sus últimas frases del comunicado, la situación que vivió en 'El hormiguero' ha acabado siendo utilizada en la campaña electoral previa a las inminentes elecciones generales en Italia del 25 de septiembre. Matteo Salvini, líder de la Liga y socio de Giorgia Meloni, cabeza de los nacionalistas Hermanos de Italia que representa a la extrema derecha le dedicó un tuit a Pausini, señalando que le tenía "estima" por ese gesto.