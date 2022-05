La Primera Semifinal del Festival de Eurovisión 2022 desplegó las alfombras durante la noche del 10 de mayo, con más de una anécdota curiosa. Diecisiete países se jugaron su clasificación de cara a la Final del certamen, donde únicamente diez consiguieron clasificarse. Precisamente, fue durante las votaciones cuando a Laura Pausini se le escapó un taco en italiano.

Laura Pausini, en la Semifinal 1 del Festival de Eurovisión 2022

Después de las actuaciones y una vez cerradas las líneas, la maestra de ceremonias del Festival se dispuso a comunicar quiénes iban a ser los primeros diez afortunados que pasarían a la Gran Final. Tras colocar en quinto puesto a Portugal, la cantante tuvo problemas de dicción para anunciar a Noruega como sexto clasificado.

Ante la imposibilidad de pronunciar "sexto" en inglés debido a su acento italiano, la cantante sorprendió a todo el mundo con su peculiar reacción: "The six... The si... The six... ¡Porca vacca!", manifestó en directo desde el Pala Olímpico de Turín para toda Europa. La natural respuesta de Pausini, que puede traducirse al castellano como "mierda", no tardó en hacerse viral por redes sociales donde se convirtió en la reina de la noche.

"The six... the si... the six... ¡PORCA VACCA!".



Buenos días solo a Laura Pausini. Es increíblemente única???? | #Eurovision pic.twitter.com/w3aO49R5C7 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) May 11, 2022

Homenaje a Raffaella Carrà

Además de el pase de Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Portugal, Noruega, Grecia, Ucrania Moldavia y Países Bajos a la Final, así como el impactante comentario de Laura Pausini, la gala también se caracterizó por el homenaje a la mítica Raffaella Carrà: "Ella debería estar aquí presentando el Festival", declaró justo antes de poner en marcha su versión de "Fiesta" para la apertura.