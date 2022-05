La representante de Albenia solo tiene buenas palabras para Chanel: "Es increíble, la amo".

Almudena M. Lizana

Albania tiene el honor (y la presión) de ser el país encargado de abrir la primera semifinal de

Festival de Eurovisión 2022. Ronela Hajati será la primera artista que se suba al escenario para representar a su país y lo hará con el tema "Sekret", pero antes de que esto ocurra y tras haber realizado ya sus ensayos, hablamos con ella desde la en la turquoise carpet. Nos cuenta cómo se siente tras los ensayos y nos confiesa que, aunque van bien, prefiere no decir cosas buenas sobre sí misma, porque aún encuentra fallos y no suele gustarse cuando se ve. También nos habla del vestido que lleva en ese evento, para el que ha tenido que llevar a Turín una maleta más únicamente para ese vestuario, y el sol del escenario. Por último, solo tiene halagos para Chanel y nos confiesa que no tiene ningún amuleto de cara a sus actuaciones.

Titulares de Ronela Hajati