Una de las noticias más esperadas por los seguidores del Festival de Eurovisión 2022 tenía que ver con los rostros elegidos para hacer las veces de maestros de ceremonias. Como era de esperar, la televisión pública italiana quería contar con figuras reconocibles a nivel internacional, por eso, tomaron una decisión: Laura Pausini, Mika y Alessandro Cattelan pisarían el escenario turinés como presentadores.

La propia Unión Europea de Radiodifusión (UER) habla de Pausini como una de las "artistas discográficas italianas más respetadas del mundo". De hecho, ha copado las posiciones más altas de las listas musicales españolas y se ha dejado ver en numerosas ocasiones por diferentes programas patrios de televisión como 'La Voz', 'Factor X' o 'El hormiguero'. En el imaginario colectivo todavía resuena su hit "En cambio no", lanzado al mercado en el año 2008: "Queremos mostrar a Europa y al mundo nuestro extraordinario país", confesó.

Asimismo, Michael Holbrook Penniman Jr., más conocido artísticamente como Mika, acompañará a la natural de Faenza al frente del Festival. "Creo en la unión de las personas, en derribar los muros para celebrar tanto nuestras similitudes como nuestras diferencias", aseguró a la organización de Eurovisión al darse a conocer la noticia. Uno de sus sencillos más famosos dentro de nuestras fronteras fue "Relax, Take It Easy".

Introducing your Hosts for #Eurovision 2022! ????



Laura Pausini, Alessandro Catellan and Mika will welcome the world to Turin on 10, 12, and 14 May! ????????



Benvenuti! ???? pic.twitter.com/x7DcIiM03A