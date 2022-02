El programa presentado por Gonzo recibe el domingo 6 de febrero a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía.

laSexta

El Benidorm Fest 2022 ha sido todo un éxito en cuanto a seguimiento y a reacciones se refiere. Tal ha sido el impacto de la preselección española para el Festival de Eurovisión 2022 que incluso en una promoción de 'Salvados' Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía, la menciona, destacando una de las principales polémicas vividas relacionada con las votaciones.

"He venido a preguntarle por el tema de la semana, una votación complicada", dice el presentador del programa de laSexta, paseando junto a Yolanda Díaz. "Muy complicada, lo que ha pasado con Tanxugueiras nadie lo comprende", respondía la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, lanzándole un dardazo a lo ocurrido con los votos del jurado profesional en la final de la preselección. "No, no, yo me refiero a otra que igual le deja también indignada", replicaba Gonzo, cebando el contenido de la entrevista con Díaz que se emite el 6 de febrero de 2022 a las 21:25 en laSexta.

Tras las palabras del conductor, el tema "Terra" de las artistas gallegas comienza a inundar la promo de 'Salvados', dejando entrever que Díaz se mojará en su entrevista con Gonzo, aunque lo cierto es que la ministra de Trabajo y Economía ya había mostrado su apoyo al trío de mujeres en otras ocasiones.