La noche del 29 de enero de 2022, España ha conocido por fin a la que va a ser su representante de España en el Festival de Eurovisión 2022 tras una preselección como el Benidorm Fest llena de incertidumbre, talento y muchas sorpresas: Chanel Terrero y su "Slo mo". Tras poder ver la repetición de la actuación de la artista cubana, Chanel ha protagonizado una rueda de prensa postgala donde su emoción e ilusión tras hacerse con el micrófono de cobre ha sido totalmente notable.

Chanel, ganadora del Benidorm Fest

"No me lo creía. Todo el trabajo hecho... ¡Nos vamos a Eurovisión!", empezaba diciendo la artista en la rueda de prensa junto a María Eizaguirre y Eva Mora. "Agradezco y dedico todo esto y a mi familia y a todo mi equipo, sin ellos no habría sido posible", añadía la ganadora del Benidorm Fest 2022. "Tenía muchos nervios, había muchísimo nivel", explicaba Chanel.

"Vamos a conquistar Europa con la energía española, unos vocals perfectos y energía", comentaba la artista de origen cubano, mostrándose muy segura de su "Slo mo" y todo lo que supone su candidatura en Eurovisión 2022. "No me creo todavía esta victoria", añadía Terrero. "Lo voy a dar absolutamente todo para ganar Eurovisión", prometía también en la rueda de prensa. "Mis compañeros me han abrazado y me han dado mucho amor", decía la cantante, agradeciendo a sus compañeros.

Los datos

Tras escuchar las primeras declaraciones de Chanel Terrero y parte de su equipo como Leroy Sánchez, María Eizaguirre ha querido dar todos los datos respecto al televoto de la final del Benidorm Fest, que ha supuesto un 25% de la decisión final. "Hemos tenido que alargar el televoto 10 minutos, teníamos previsto 15 minutos y han sido 25 minutos porque había un colapso. "Hemos tenido 1.000 mensajes por segundo. En total, a través del televoto, han sido 192.006 votos, 53.623 llamadas y 138.383 sms", explicaba la directora de Comunicación de RTVE.

Ronda de preguntas

"Esto es un festival de la canción, el camino es maravilloso. Unámonos todos y vayamos a una para ganar Eurovisión", decía Chanel Terrero a la cuestión de un periodista que le preguntó sobre cómo iba a intentar lograr que todo el mundo la apoyase en su trayecto hasta Turín en el Festival de Eurovisión 2022. ¡La aventura comienza aquí con "Slo mo"!