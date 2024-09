Por Joan Centelles Martínez |

Desde que 'Sálvame' fuera cancelado en junio de 2023, los colaboradores de los programas de Mediaset España miden mucho sus palabras para hacer referencia al extinto programa de Telecinco. Así lo comprobamos una vez más en el último programa de '¡De viernes!', que contaba con las que fueran colaboradoras del mítico formato, Carmen Borrego y Terelu Campos, quienes acudieron al espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona con motivo de la primera entrevista en televisión de José María Almoguera, el hijo de Borrego.

'¡De viernes!'

Uno de los asuntos que trató Almoguera en su Scoop fue criticar la trayectoria televisiva de su madre,. Entre ellas, el invitado mencionó el tartazo que Borrego recibió de Payasín en ' Sálvame Okupa ' o al mote de "Potota" que el resto de colaboradores le dedicaban diariamente a su madre para referirse a ella. Durante sus palabras, el programa emitía imágenes de 'Sálvame', incluso un rótulo mencionaba el título del programa en la esquina superior,

Hablando de los asuntos que Carmen Borrego tenía pendientes con su nuera Paola Olmedo, la invitada pronunció en un momento de su entrevista en plató: "A mí diariamente me decían en ese programa 'ay lo que dice tu nuera de ti'...". La invitada se refería así a 'Sálvame', cuyo nombre optó por tomar como tabú y no pronunciarlo. Este mismo eufemismo utilizó durante la noche Terelu Campos en una de sus intervenciones, cuando explicaba aquello que Almoguera le había dicho a Borrego con respecto al programa: "El mensaje que le manda a su madre es 'deja ese programa o no vuelves a verme'". Momentos después, volvió a utilizar las mismas palabras Antonio Montero, también excolaborador de 'Sálvame', que añadió: "José Carlos le dijo 'deja este programa, te van a destrozar'".

El dardo final de Santi Acosta

El feo al programa del que un día formaron parte no quedó ahí, pues tras las palabras de Montero, Campos recordó que, "cuando ese programa me causó un sufrimiento lo suficientemente importante para mí, fui capaz de marcharme". "Nunca me he arrepentido de trabajar en ese programa, que quede bien claro. Me siento orgullosa de haber pertenecido a un proyecto que fue revolucionario en televisión", añadió la malagueña.

Tras esto, un irónico Santi Acosta lanzaba un dardo final contra 'Sálvame' que generó muchas críticas contra el presentador: "Sí, pero hay determinadas secuencias en las que seguramente es mejor no participar". El evitar mencionar al extinto programa y utilizar el eufemismo "ese programa" fue criticado por la audiencia en redes sociales, que tacharon a los excolaboradores del formato de dejar en mal lugar la memoria del espacio que en su día ocupaba las tardes de Telecinco y nutría prácticamente a todos los programas de la cadena, al asegurar incluso que los audios que grabaron a la exmujer de Almoguera criticando a la familia Campos habían sido manipulados.