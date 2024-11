Lolita Flores, obligada a desmentir los bulos sobre su salud en 'De viernes': "No me deseéis la muerte"

Por Pablo Fernández Pérez |

'¡De viernes!' es un programa de crónica social que se interesa por la vida de los famosos y que hace contenido de ello. Pero, además, es un espacio al que muchas de esas celebridades van para sentirse cómodas a la hora de contar sus problemas, y, a veces, hacer denuncia de ellos. Este ha sido el caso de Lolita Flores, que acudió el pasado programa para desmentir una serie de bulos que se habían dicho sobre su salud.

Lolita y Santi Acosta en '¡De viernes!'

Allí se encontraba ella, al lado de Santi Acosta . "Estoy de cuerpo presente, pero aquí", decía entre risas la cantante., empezaba la hija de la Faraona hablando sobre las fake news sobre su mala salud.

"Yo trabajo con la voz y estoy de gira: acabo de llegar de Jerez, de Huelva, de Barcelona (...) Y una afonía la puede tener cualquiera. Que se metan en mi Instagram, que parece mentira que, teniendo tantísimos seguidores, no se han enterado de que cuando tiene una una traqueítis te dice el médico que no hables", aseveraba Flores, dejando claro que quería callar todos sus bulos. "No me deseéis la muerte, ni me deseéis una enfermedad incurable, porque yo os deseo que seáis muy felices y que tengáis una vida plena", se desahogaba la cantante, haciendo referencia a los comentarios que ha tenido que escuchar.

Siempre con buena cara

"Cancelé dos actuaciones, y ya está. Y ahí sigo, trabajando, pero me da mucho coraje Santi", afirmaba la cantante entre risas al presentador del formato. Más tarde, siguió mostrando su buen humor y su buena forma de tomarse, incluso, estas cosas: "¿Por qué me queréis matar? ¡Si tengo 66 años y una fuerza de un toro! (...) No me queráis matar, coño, ¡que todavía no tengo dinero para morirme!", finalizaba Lolita.