Por Daniel Parra |

Se acerca la Nochevieja y son muchos los que felicitan el año a sus seres queridos con mensajes de texto o vídeos a través de WhatsApp. Este fue uno de los temas de conversación que se plantearon en la mesa de 'TardeAR' durante el programa del martes 26 de diciembre. "Creo que me ha felicitado gente que no sabe si estoy viva", comentó al inicio Bibiana Fernández. Por su parte, Lolita Flores aseguró que ella solo felicita a la gente que quiere.

Lolita Flores y el resto de colaboradores de 'TardeAR'

, dijo Beatriz Archidona , presentadora del espacio en sustitución de Ana Rosa Quintana . Flores respondió que ella por los niños hace lo que sea. La cantante, en ese momento, se puso de pie, miró a cámara y aprovechó para lanzar un mensaje a sus contactos:

La miembro del jurado de 'Tu cara me suena' explicó su petición: "Llevo 35 años recibiendo, pero no uno, 140 mensajes". Bibiana Fernández confesó que el vídeo de Lola Flores es el único que le hace gracia: "De los demás estoy hasta el mismísimo papo". "Yo no felicito a nadie, yo soy Grinch", insistió la actriz, que resaltó la importancia de la Nochebuena "para los niños".

La felicitación de Lola Flores en 1974

El vídeo al que se refirió Lolita Flores es el que protagonizó su madre en las Campanadas de TVE de 1974. En él, la cantante deseaba a los espectadores un feliz año: "Les deseo a todos ustedes, a los españoles, a los que están fuera de sus casas, que tengan mucha felicidad, mucha alegría y mucho amor. Coged su copa y brindad conmigo, que quiero que pasen una noche extraordinaria y un año que no se pueda aguantar".