Por Beatriz Prieto |

Antena 3 dio el pistoletazo de salida a 'Tu cara me suena 11' el viernes 12 de abril, en una gala que David Bustamante fue el encargado de inaugurar con su imitación de Manuel Turizo y su canción "El merengue". Un debut por el que el cantante se reencontró con Àngel Llàcer, con quien recordó su época juntos en 'Operación Triunfo'. Algo que también vino a su mente cuando Chenoa dio la bienvenida a su excompañero una vez en plató, el mismo lugar donde se llevaba a cabo la primera edición del talent que les dio la fama.

Como es habitual, el programa emitió un resumen de los ensayos de Bustamante, quien se reunió entonces con Llàcer: ". Vamos a trabajar una canción preciosa que habla del olvido". "De que no la ha superado.", bromeó Bustamante. "Ni me has olvidado", añadió el juez, a quien el concursante aseguró que "eso nunca", antes de abrazarlo. "No me hagas la pelota, ¿eh?", recalcó Llàcer, alzando la voz., lanzó Bustamante, entre risas, al recordar su tiempo juntos en 'OT 1'.

El concurso musical, de hecho, también estuvo presente cuando Bustamante charló con Manel Fuentes antes de subir al escenario. El presentador comentó lo mucho que habían tardado en conseguir que el cántabro formara parte del programa, ante lo que Bustamante reconoció que "me asustó Llàcer la vez que vine. Cogí miedo". "Lo sé, pero has abierto un camino. Fíjate en esta edición cuánta gente de 'OT'. Hace veintitrés años que estuviste ahí, pero aquí está Raoul y Julia", apuntó Fuentes.

"Eres un regalo"

Ya tras la actuación de Bustamante, Chenoa corrió a abrazar a su excompañero de 'Operación triunfo' en medio de la ovación de los presentes. "Qué bien lo has hecho", felicitó la jueza. Asimismo, el cántabro reconoció que "amo este programa y tenía muchísimas ganas de venir": "Este año se dio y la verdad es que vengo a aportar mi granito de arena a este programa que ya ha hecho historia en la televisión, a pasármelo bien".

"Tengo muchos amigos aquí, mucha familia, y todos queremos este formato. Tenía que haber muchos formatos así, pero imitar esto es imposible", añadió el concursante. Fue entonces cuando Llácer tomó la palabra y admitió que "pensaba que te había olvidado, pero no". "Yo te conocí a ti cuando tenía 28 años. Luego con 38 empecé este programa y hace 12 que estoy aquí. Creo que este programa te necesitaba, que eres un regalo", añadió el jurado, quien declaró ante Bustamante que "hoy solo te quiero decir muchísimas gracias por venir".