Por Sergio Navarro |

Si a finales de febrero se daba a conocer la noticia de que Àngel Llàcer presentará 'Congelados', la adaptación de Atresmedia de un concurso japonés llamado 'Freeze', ahora hemos conocido nuevos datos del formato que aquí en España estará producido por Fremantle.

De hecho, llega con un sello de garantía, pues el formato original, producido por Fany Studio y Yoshimoto Kogyo para Amazon Prime Video, ha recibido en la última edición del MIPCOM de Cannes el premio a mejor programa de comedia. Ahora, tal y como ha informado Bluper y ha confirmado FormulaTV, se han conocido los nombres de los tres capitanes que acompañarán a Llàcer en esta aventura.

Logo de 'Congelados'

Lorena Castell (que también acaba de fichar por la nueva edición de 'Got Talent' en Telecinco), Miki Nadal y Silvia Abril ejercerán de capitanes de los tres equipos que competirán en cada entrega. Serán los líderes de sus grupos, cada uno de ellos formados por otros dos invitados famosos, quienes tendrán que intentar ganar las pruebas extremas que vaya planteado el programa de Antena 3.

Así es el concurso

El concurso tiene unas normas muy sencillas: no moverse. Los participantes deberán entrar a una habitación en la que tendrán que aguantar ciertas pruebas, trucos o trampas que provocarán, o no, que se acaben moviendo. El jugador que no deje que nada le afecte y que consiga permanecer impasible ante todas las molestias que se le planteen, ganará el gran premio que, debido a que los concursantes van a ser famosos, será donado a alguna ONG.