Àngel Llàcer presentará 'Congelados', la adaptación de Atresmedia de un concurso japonés

Atresmedia es un grupo de comunicación que cuenta en su catálogo con numerosos formatos de todo tipo, como 'Tu cara me suena', 'Pasapalabra' o 'Mask Singer', siendo este último una adaptación de un programa surcoreano que ha conseguido cosechar un gran éxito. El grupo sigue apostando por las adaptaciones de concursos y, esta vez, sus miras están en otro de origen asiático, en este caso de Japón.

Según informa El Confi TV, ya se sabe quién será el encargado de presentar este formato: Àngel Llàcer. El showman catalán está volviendo a incorporarse paulatinamente a la televisión, tanto con 'Tu cara me suena' como con este nuevo proyecto.

El concurso tiene unas normas muy sencillas: no moverse. Los participantes deberán entrar a una habitación en la que tendrán que aguantar ciertas pruebas, trucos o trampas que provocarán, o no, que se acaben moviendo. El jugador que no deje que nada le afecte y que consiga permanecer impasible ante todas las molestias que se le planteen, ganará el gran premio que, debido a que los concursantes van a ser famosos, será donado a alguna ONG.

Los vecinos ya lo han adaptado

Esta sería la segunda adaptación internacional del formato, premiado en el MIPCOM de Cannes, ya que la primera se hizo en Portugal, teniendo una buena recepción. Allí se estrenó el pasado verano de 2024 y, gracias a sus buenos datos, ya cuenta con tres temporadas y hasta un especial navideño de Nochebuena. Esperemos que aquí en España tenga tan buena acogida como en nuestro país vecino, aunque con la energía y profesionalidad de Llàcer seguro que es más sencillo.